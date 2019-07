Guaidó, desde Boconó: Lo que estamos hablando es acabar con el sufrimiento de un país

Angel David Quintero / Foto: @Supermagab /12 jul 2019 act. 1:34 pm.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, se dirigió este viernes a la población de Boconó, en el estado Trujillo, sobre las negociaciones que se estarían dando en Barbados con la administración de Maduro.

“Hoy quiero que Boconó sea muestra de que el venezolano, así la estemos pasando mal, así extrañemos a nuestros familiares, somos ejemplos de que no nos rendimos y estamos en pie luchando por este país (…) Mientras unos andan queriendo confundirnos, diciendo sobre una mesa perenne, un diálogo de paz, miren, no intenten confundir a nadie, son unos irresponsables. Ya es suficiente el sufrimiento de nuestra gente, aquí lo que estamos hablando es precisamente ponerle fin al sufrimiento de un país”, expresó Guaidó frente a la población de Boconó.

El parlamentario aprovechó la intervención para agradecer a quienes han volteado la mirada a Venezuela como el Grupo de Contacto, Estados Unidos, el Grupo de Lima y de manera particular agradeció al gobierno de Grecia por reconocerlo como presidente encargado.

“Mando un abrazo a Grecia, un aliado más en la lucha de los venezolanos, al nuevo primer ministro el agradecimiento de todo un país. Ahora Europa en pleno reconoce a Juan guaidó”, señaló.

Guaidó pidió a los trujillanos que reconocieran el trabajo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional, al tiempo que les pidió confianza y que no se rindieran.

“Yo vino a traerles el compromiso, no solo de Juan Guaidó, sino de sus diputados. Si hace años habíamos escuchado que nos decían que la calle no hace nada, que no da resultados, si habíamos escuchado eso no habríamos llegado hasta aquí. Hoy vengo, también, con un reconocimiento a ustedes, gracias por no rendirse. Gracias por seguir. Y les pido algo, muchos en el camino me decían: ‘Guaidó no te rindas’, no me lo pidan más, porque tenemos años de lucha y no la vamos a detener nunca hasta lograr la libertad de este país”, exclamó.

También recalcó la necesidad de mantenerse en las calles para reclamar los derechos fundamentales de los venezolanos.

“Esto que hablo no son sueños, son derecho. ¿Usted quiere que sus hijos sueñen con tener gasolina o que llegue la luz? esos no son sueños, los derechos no se piden, no se mendigan, se exigen y se defienden en las calles como lo estamos haciendo nosotros”, sostuvo.

Vale recordar que Guaidó llegó este viernes a las 11:22 am al estado Trujillo, donde lo esperaba una concentración de personas que fueron a apoyarlo.

Tras su llegada, Guaidó llamó a caminar a las personas hacia la Plaza Bolívar de Boconó, para dirigirse a ellos desde ahí.

Al momento de arribar a Trujillo, expresó ante los medios de comunicación que sigue recorriendo Venezuela recordando que el sábado estará en Valera.

“Estamos en el estado Trujillo, seguimos recorriendo toda Venezuela, estamos muy cerca y tenemos que seguir así, tenemos que seguir apretando al régimen de Maduro. Nos vemos mañana en Valera”, puntualizó el parlamentario.

Esta visita forma parte de la gira que realizará Guaidó por el estado Trujillo.

La llegada de su caravana no fue fácil debido a que fueron detenidos en varias oportunidades por alcabalas de la Fanb, aunque finalmente le permitieron el paso.

11:22 am #Trujillo | Juan Guaidó llega a la población de Boconó, donde lo espera una concentración en la Bomba Caracas. Se observa gente en las calles en apoyo al parlamentario #12jul

— El Pitazo (@ElPitazoTV) 12 de julio de 2019

