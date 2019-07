Guaidó: El 5J hay que salir a las calles con fuerzas como lo hizo el pueblo del Táchira

Jhoan Meléndez / 2 jul 2019.- Juan Guaidó, presidente interino designada por la AN, dijo que aún están a tiempo para lograr el regreso al país de los venezolanos que han emigrado debido a la crisis de la nación.

“Estamos a tiempo para 30 millones de venezolanos, para el regreso a la patria a buscar oportunidades en sus tierras. No nos pidan que nos rindamos, tenemos que salir con fuerza a las calles este 5 de julio como lo hizo hoy el pueblo de Táchira”, dijo Guaidó en la sesión de la Asamblea Nacional este martes.

En ese sentido dijo que Venezuela “está de luto por un capitán de corbeta asesinado, por una madre que despidió a sus hijos, por la incertidumbre de no saber si comerán sus hijos, del mañana, de la tortura a hombres y mujeres que han levantado su voz una y otra vez. La gran pregunta para todos es cómo superar el profundo dolor que siente una madre que reclamaba por gas y recibió un hijo de 16 años invidente. Hoy la pregunta es cómo superar el dolor de Rufo pero también el dolor de los dos hijos del capitán de corbeta Acosta Arévalo, que hoy quedan huérfanos producto del sadismo”.

Adicionalmente exigió al subdirector del Dgcim, general Blanco Marrero, saber quien dio la orden “de torturar o asesinar” a funcionarios de la FAN, referente al caso del capitán Rafael Acosta Arévalo.

“¿Quién dio la orden de torturar o asesinar? ¿o es que instauraron ya la tortura? No más eufemismos, no más recursos; esto es una dictadura, no hay más forma de llamar a un régimen que tortura y somete a una emergencia humanitaria a 7 millones de personas… Tenemos que recuperar las competencias del ejecutivo y la lucha tiene que ver precisamente con enfrentarse y no rendirse”, expresó.

Finalmente señaló que puede entender todas las dudas “pero es el reto que le tocó hoy a Venezuela… Nos toca levantarnos en este momento paradójico donde denunciamos la tortura a un funcionario de la FAN, ¿Dónde están los otros seis funcionarios militares? ¿o es que también los van a condenar o los van a asesinar vilmente?”.

Etiquetas: 5 de julio | Acosta Arévalo | Guaidó | Táchira