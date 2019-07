Gobierno tiene más de dos años sin comprar medicamentos para VIH-Sida, según Dr. Mario Comegna

Jhoan Meléndez / 19 jul 2019.- El doctor Mario Comegna denunció este viernes que quienes están suministrando medicamentos para el VIH-Sida a los venezolanos desde hace dos años, son las organizaciones internacionales y no el Gobierno de Maduro.

“El Gobierno no está comprando los medicamentos para esta patología… Quienes están aportando los medicamentos son los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y ONU-Sida con ayuda del fondo mundial”, indicó Comegna a TV Venezuela.

El infectólogo lamentó además que el Estado no proporcione las cifras de pacientes con esta patología que permitan la creación de una campaña preventiva.

“Una de las cosas más lamentables es que Venezuela no ha reportado nada sobre VIH-Sida, ni en 2017 ni en 2018, y eso no habla nada bien de lo que está sucediendo en el país. Si no tenemos datos y estadísticas ¿cómo se puede hacer una campaña preventiva? no tenemos formas de hacer un proyecto si no sabemos como está la situación”, explicó.

“Brasil da sus números aunque no son buenos, Chile los da, ¿por qué Venezuela aún cuando los números no sean los mejores no los da? Es importantisimo que esto salga porque si necesitamos ayuda externa, sin los datos, no nos ayudarán”, puntualizó el médico.

