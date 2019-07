A palos – oponentes desmemoriados

¿Quién no recuerda las frases repetitivas que nuestros padres nos decían día y noche con el afán de educarnos, corregirnos y guiarnos? Las recordamos porque a fuerza de repetición se convirtieron en nuestras normas dentro del hogar y nos señalaron la ruta de lo correcto. Igualmente creo que los que tenemos responsabilidad como políticos, quienes hemos tenido a nuestro cargo ser guía, gerente y administrador de un territorio para darle beneficios y calidad de vida a nuestra gente, es un deber que repitamos sin cesar a nuestro pueblo lo que consideremos que es importante y veraz, especialmente en tiempos de tanta incertidumbre para orientar y canalizar a ese pueblo que reiterativamente ha sido utilizado engañado y maltratado.

Como venezolano es imprescindible, y así nos lo impone nuestra conciencia, infundir todos los días a nuestro pueblo el ánimo de perseverar en la contienda, indistintamente de que a veces resalten los errores que se hayan podido cometer, pero con la convicción y la certeza de que rescataremos para Venezuela su libertad y democracia.

Es un diario revivir con diferentes escenarios y situaciones las batallas que libró nuestro Libertador, ahora representados por cada uno de nosotros y desde cada rincón del mundo e igualmente como entonces, convencidos de que liberar a nuestra patria será liberar a América y parte del mundo de una amenaza real y muy dañina.

Hablar con la verdad y recordarla a cada momento nos obliga a tener bien claro que quienes tienen secuestrada a la patria son un cuadrilla de bandidos que encabezan una organización criminal terrorista internacional, lo que ya probado con hechos se constituye en una amenaza mundial que no pierde tiempo en desafiar al mundo civilizado y a las instituciones garantes de los DDHH como la ONU y la Organización de Estados Americanos, entre otras.

No han pasado dos semanas de la presentación del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, en el cual denunció que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son escuadrones de la muerte y han hecho ejecuciones extrajudiciales ante la indiferencia del resto de los poderes públicos controlados por el chavismo e instó al narcorégimen a disolver dichas FAES considerando su ilegalidad desde su creación, Maduro y su banda creyeron que adornando, maquillando y haciendo pomposas bienvenidas a Bachelet y a su comitiva podrían ocultar la barbarie que se desborda sin control.

Cómo era de esperarse, los criminales y sus lacayos como el bufón de la defensa Padrino López dieron apoyo incondicional, incluyendo más recursos económicos a dichos y objetados escuadrones de la muerte luego de haberse dicho en el informe que en año y medio estos asesinos ejecutaron a más de 7 mil venezolanos, por el único delito de pensar diferente a esta secta infame de narcoterroristas.

El desdén y menosprecio de estos usurpadores del poder capitaneados por Nicolás y Diosdado hacia la representación de un organismo de suma importancia en el mundo como es la vocera de los DDHH de la ONU, se traduce ripostándole con la asignación de más presupuesto para seguir asesinando a gente inocente.

Allí es donde millones de venezolanos nos preguntamos: ¿las sanciones no afectan al presupuesto para la represión y asesinatos pero sí afectan al presupuesto de los servicios públicos y la alimentación? ¿Podrá tener éxito el diálogo con terroristas? La insolencia y el descaro de estos malnacidos no tiene parangón, no hay otra posibilidad que sacarlos a plomo y palos de nuestro país.

Si bien el presidente interino Juan Guaidó en la históricamente responsable tarea asumida fue recibido como un bálsamo por todos quienes luchamos por la democracia, le ha tocado una parte en la que no aglutina el beneplácito de muchos y a pesar de eso considera que parte del camino pasa por cubrir algunas exigencias de la comunidad internacional tales como agotar la vía del “diálogo” para tratar de salir de este holocausto, pero es claro que en ese diálogo quienes ganan son los impostores, ellos ganan tiempo y simpatías por mostrarse como conciliadores cuando sabemos sin duda que no soltarán el poder y nuestra ruta impone que haya en primer lugar el cese de la usurpación.

No juguemos más a ser correctos en extremo cuando lo que se juega es el país de nuestros nietos. Lo que se apuesta es la vida de nuestros ancianos y el desarrollo de nuestra juventud, hoy desperdigada por el mundo. Basta de medias tintas, de quedar bien sin resultados tangibles, los aliados en mucha medida lo son porque están sufriendo en carne propia nuestro caos. Si nos mantenemos firmes y accionando la transición, ellos actuarán en consecuencia.

La acción, la gestión pro comunitaria, solución de problemas y los hechos siempre traen buenas consecuencias, esa es la vía. Claro que esto trae siempre mucho resentimiento y críticas de quienes bajo las sombras juegan y bailan pegado con el narcorégimen, sin importarles los muertos, los presos, la diáspora de más de 5 millones de venezolanos y la destrucción total del país y asoman la trompa para darse golpes de pecho afirmando que ellos nunca han votado por el chavismo, que tienen 20 años haciendo oposición y hasta afirman que los que apoyamos alguna vez al chavismo y estamos en el exilio perseguidos no deberíamos volver a la patria.

Olvidan a propósito que son los más sobresalientes jalabolas, arrastrados, contratistas agazapados como tantos vi en el estado Monagas, que no hallaban en donde colocar las alfombras rojas cuando me veían, beneficiándose hasta la fecha y siguen tras bastidores traficando favores y contraticos sabiendo que esos dólares son pactados para seguir la guerra a la disidencia o provenientes del tráfico del polvo blanco.

La gran pregunta, ¿se quiere hacer mayoría y reconstruir la patria con todos o desconociendo los liderazgos que aglutinan y que se han ganado con tenacidad, honestidad, sacrificio, con gestión de gobierno? Le tienen mucho miedo a la esencia de la democracia que no es otra que la medición electoral de los liderazgos y pelean esos espacios sin enfocarse en lo único importante hoy en día: Recuperar la democracia.

Ojalá el presidente interino Juan Guaidó no sucumba ante los seudo oponentes “puros” antes descritos y pueda armar con la comunidad internacional el apoyo definitivo para liberar a Venezuela del secuestro de estos crueles criminales terroristas manteniendo la ruta original en la cual todos creemos agregándole que el cese de la usurpación debe ser por la fuerza y sin importarle las pasiones de algunos pocos partidos y sus resentimientos que tanto daño hacen.

Harto demostrado está por esa plaga endemoniada que nos traicionó que no saldrán del poder ni cumplirán nada de lo que acuerden en esos encuentros, las experiencias anteriores y la lógica de los hechos dan por sentado que malandro Y comunista jamás cumplen su palabra. Sólo buscan su beneficio.

Repetimos sin cansancio este alerta sobre la nula credibilidad en esta banda hamponil y desde la cárcel del exilio, aportamos cada día nuestra voz en alto y firmes en el camino sin distracción hacia el rescate de nuestra patria con lo único que nos queda la pluma y la palabra.

