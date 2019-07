Gabriela Ramírez: No me avergüenzo de dar clases y cocinar en España

Oleg Kostko / 30 jul 2019.- La exdefensora del pueblo durante el Gobierno de Chávez e inicios del de Maduro, Gabriela Ramírez, detallo que actualmente se encuentra en España ganándose la vida cocinando y dando clases de inglés a niños de ese país, hecho del que dijo sentirse orgullosa.

Asi lo dijo Ramírez en un hilo en su cuenta de Twitter donde criticó a los medios de comunicación Sumarium y Chacaotoday por publicar un video de ésta mientras trabaja que a su juicio fue con fines despectivos:

“Estoy “flipando” como dicen en España con el asombro que produce en ciertos sectores de alcurnia de Twitter que una persona que siempre ha vivido de su trabajo, también lo haga fuera del país. Este es mi caso y se los cuento en un hilo”.

“Salí de Venezuela pocos días después de sumarme al Frente Amplio Venezuela Libre, tras lo cual se produjo la detención de Miguel Rodríguez Torres. Jamás imaginé que la persecución en contra del chavismo disidente se tornara tan violenta”.

“Elegí España porque mis hijos tienen un proceso de nacionalidad en curso por la rama paterna de sus abuelos y no quería que estuvieran expuestos a las ya tradicionales detenciones de familiares de disidentes”.

“En España obtuve dos maestrías: una de Derechos Humanos en la Universidad Alcalá de Henares y otra de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Ninguno es válido si no homologo mi título de Trabajadora Social que es volver a empezar de cero”.

“Acudí a una organización de apoyo a migrantes que me subsidió un curso de cocina pero como también soy intérprete publico del idioma inglés empecé a impartir clases a niños pequeños”.

“El inglés lo imparto en época escolar. Con los niños aprendí a jugar mientras disfrutaban del idioma. La cocina se convirtió en un extra los fines de semana. Con todo no reúno para un salario mínimo español pero voy surfeando mis deudas como puedo”.

“Los primeros tiempos fueron sumamente dolorosos. Caritas me incluyó en una ficha parroquial para donarme alimentos y con mis precarios ingresos logró cubrir todo de manera austera“.

“Mi familia no está exenta de tantos desafíos. Uno de mis hijos enfermó por lo abrupto de tantos cambios empezando su vida de adulto. Otro deberá estudiar un año más mientras sus compañeros de toda la vida celebran su grado de bachiller”.

“En medio de tantas preocupaciones una persona que me quiere muchísimo y sabe todo lo que he pasado compartió un vídeo personal para transmitir que no todos los que hemos ocupado altos cargo nos enriquecimos a costa del sufrimiento del pueblo”.

“Ese vídeo que se volvió viral con la participación burlista de páginas como Sumarium o Chacaotoday muestran el poco respeto por la cultura de trabajo. Es como si cocinar o lavar platos como lo hemos hecho tantos profesionales fuera vergonzoso.

“Invitan al odio, a la división y al insulto fácil. Me exponen volviéndome aún más vulnerable a mi y a mis hijos y repiten fake news posicionadas en el pasado. Envían un mensaje claro: seremos tan fascistas como Maduro y su combo”.

“Cierro hilo diciéndoles: nunca antes cocinar, lavar platos y limpiar me hizo sentir una persona tan íntegra. Puedo decir que no le fallé a los valores que me inculcaron mis padres ni tampoco a mis hijos a pesar de lo dañino que ha sido el exilio”.

“Tampoco le fallé al pueblo porque jamás toqué un centavo del Tesoro Público ni tomé ventajas de mis relaciones para enriquecerme. En la escala de antivalores de ciertos sectores eso es motivo de burla, pero ese es el problema de esas personas, no el mío”.

“A los que digan que debo rendir cuentas les digo que la primera interesada en hacerlo soy yo misma porque el día que eso ocurra significará que Venezuela ya es libre. No hay peor cárcel que estar lejos de tu patria porque los barrotes te los pone tu alma”.

“Me enorgullece trabajar, aprender cosas nuevas, meter la pata porque la cocina no es ninguna mantequilla y enseñar un idioma nuevo a niños. A los odiadores les diré algo: muéranse de la envidia porque estoy cocinando de “puta madre” como dicen aquí”.

Lea más: Simonovis a ABC: Solo una coalición militar aseguraría la ayuda a venezolanos

Estoy “flipando” como dicen en España con el asombro que produce en ciertos sectores de alcurnia de Twitter que una persona que siempre ha vivido de su trabajo, también lo haga fuera del país. Este es mi caso y se los cuento en un hilo — Gabriela del Mar ⚖️ (@gabrieladelmarp) 29 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: clases | España | ex defensora del pueblo | Gabriela Ramírez