Foro de Sao Paulo en Caracas avalaría crímenes de Maduro, según Aristeguieta Gramcko

ND / 22 jul 2019.- El presidente de la Gran Alianza Nacional, Enrique Aristeguieta Gramcko, emitió este lunes una carta pública en rechazo al Foro de Sao Paulo que se estará llevando a cabo en Caracas entre el 25 y 28 de julio. En el comunicado, Aristeguieta Gramcko señala que “al venir a nuestro país, para respaldar al régimen venezolano, ustedes están traicionando sus propios postulados y avalando los crímenes que comete Maduro”.

A continuación el texto completo.

Carta de Aristeguieta Gramcko al Foro de Sao Paulo

Julio 22/2019

Aunque nunca he sido socialista, debo reconocer que hace treinta años, cuando se creó el Foro de Sao Paulo (FSP), su discurso tenía algunos aciertos, entre ellos, la defensa de los más necesitados, la garantía de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el apoyo a los pueblos indígenas.

Pero al venir a nuestro país, para respaldar al régimen venezolano, ustedes están traicionando sus propios postulados; porque Maduro ha empobrecido a los ciudadanos, violado los derechos humanos, destruido el arco minero y atacado ferozmente a los pemones.

Con su presencia en Venezuela, ustedes están avalando el asesinato con bazuca del comisario Oscar Pérez, el lanzamiento desde un décimo piso del concejal Fernando Albán, la muerte por tortura del capitán Acosta Arévalo, el disparo que dejó ciego al adolescente Rufo Chacón, y muchos otros crímenes que se han cometido a plena luz del día. Es por eso que Michelle Bachelet, quien formó parte del Foro de Sao Paulo, se vio obligada a denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que comete Maduro.

Ustedes vienen aquí a decir que la crisis venezolana es culpa de las sanciones norteamericanas, cuando es evidente que el hambre, la escasez, la inflación y el éxodo, comenzaron mucho antes. Lamentablemente, ustedes no vienen a denunciar que la peor sanción ha sido el subsidio descarado a Cuba y el saqueo millonario de los jerarcas de la revolución.

Al venir a Venezuela, ustedes olvidan que el régimen de Maduro no es un gobierno, sino un conglomerado de organizaciones criminales. ¿Acaso desconocen que nos hemos convertido en la capital mundial de la cocaína? ¿Nunca han oído hablar del Cartel de los Soles? ¿Nadie les informó sobre los nexos con el Hezbolá? ¿No han visto los videos del contrabando en vehículos oficiales?

Hace sesenta años, cuando tuve el honor de pertenecer a la Junta Patriótica que derrocó a Pérez Jiménez, mantuve excelente relaciones con la izquierda, e incluso con el Partido Comunista, cuyos dirigentes eran gente seria, que creían en su utopía, y a quienes no los motivaba el afán de lucro; y que, por el contrario, habían pasado más de la mitad de su vida adulta entre la cárcel y el destierro, y que al final murieron pobre y dignamente.

Señores del Foro de Sao Paulo: lo que ustedes vienen a respaldar es otra cosa, es crimen organizado; y, de esta manera, le hacen un enorme daño a la causa que dicen defender.

Todavía están a tiempo de rectificar. Pueden hacer como los partidos Revolución Democrática y Comunes, de Chile, los cuales, a pesar de pertenecer al FSP, decidieron no asistir a su XXV Encuentro en Caracas. De lo contrario, ustedes estarán identificándose plenamente con Maduro y con los crímenes que comete su régimen. Las consecuencias morales y políticas las habrán de sufrir y enfrentar solo ustedes, dentro y fuera de sus respectivos países.

Durante mis largos años de vida, después de ver a muchos regímenes poderosos caer, he aprendido a identificar cuando un modelo está agonizando. No les quepa la menor duda, ustedes vienen a Venezuela en el último estertor de la mal llamada revolución bolivariana. Pero si su deseo es hundirse con este barco, es cosa suya y no podrán negar que se les advirtió.

Enrique Aristeguieta Gramcko

Presidente de GANA

Etiquetas: Enrique Aristeguieta Gramcko | Foro de Sao Paulo | Venezuela