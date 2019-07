Cristopher Figuera: Maduro calificaba al Sebin como un centro de extorsión y secuestro

ND / 9 jul 2019 – El exdirector del Sebin, el general Manuel Cristopher Figuera, confesó este martes en la noche que está arrepentido de haber formado parte del gobierno de Nicolás Maduro, y reveló varios nombres de autoridades que participaron en el levantamiento militar del 30 de abril.

“No soy torturador, pero estoy arrepentido de haber formado parte de ese desgobierno y esa empresa criminal que dirige Nicolás Maduro. No he dirigido prácticas de tortura, no las he permitido a pesar de haber formado parte de organismos de inteligencia, más bien las combatí (…) Hay personas que fueron extorsionadas y eso también fue una tortura. Nicolás Maduro diseñaba a quien se iba a perseguir y giraba algunas instrucciones”, aseveró Figuera al programa Cuestión de Poder de [i]NTN 24[/i].

El exdirector del Sebin agregó que “incluso Maduro instruía a la Fiscalía para que legalizara algunos hechos que a todas luces no son legítimos. Maduro calificaba al Sebin como un centro de extorsión y secuestro. En Venezuela no hay libertad de los poderes, y Maduro da instrucciones a todos, a Fiscalía, a Ministerio Público. No tengo información de qué tipos de torturas hacían, aunque sí me enteré de abusos y maltratos hacia los detenidos. Hay personas que eran golpeadas, sometidas a esta en sitios aislados, y el informe que presentó Bachelet ha sido bien gráfico. Jamás estuve de acuerdo con esas torturas. Bachelet ha sido bien cuidadosa con su informe, pero se fue bien sensibilizada de Venezuela, por gente que le mostró sus casos y clama por la justicia”.

“A Maduro yo le fui útil por un tiempo, bastó con que yo levantara la voz para que me tilden, me etiqueten, vayan en mi contra. Desde que llegué al Sebin, no descubrí nunca narcotráfico en Venezuela, aunque se investigaba por intermedio de la ONA. Maduro tiene nexos con el crimen y narcotráfico, aunque hay muchas investigaciones y no sabría decir quién de los funcionarios del gobierno están vinculados a ese tema. Estando en el Sebin, me comenzaron a llegar informaciones con el hecho de Hezbolá en Venezuela, y eso involucraba a Tareck El Aissami, y la información que me llegó es que en Aragua, en Bolívar, en Caracas y en Nueva Esparta, había presencia de elementos con características árabes y que hacían parte de eso, aunque no pude averiguar más. Lo que me decían era que ellos estaban aislados y dependían de Tareck El Aissami. No eran nacionales pero no puedo asegurar que eran células terroristas”, confesó.

Sobre el levantamiento militar del 30 de abril, aseguró que “todo el mundo quiere que el desgobierno que hay cambie, donde yo participé con la Operación Libertad estaba involucrado Padrino López, estaba involucrado Maikel Moreno, había un número de personas importantes que estaban involucrados, empresarios, como Gorrín, Samak López, muchos de ellos que han sufrido con sanciones de Estados Unidos. Habían muchísimas personas y creo que fui el último en incorporarme. Siento que no ha fracasado, el 30 de abril no ha terminado par mi es un despertar”.

“Las ambiciones desmedidas de Maikel Moreno hicieron que no se concluyera lo que se inició el 30 de abril, porque él pedía ser el presidente de la transición, que él pudiera nombrar al ministro de Interior y Justicia, y Fiscal General, y además pidió dinero, con cifras millonarias a empresarios, y en algún momento dijo que era para pagar a otros jueces de la Sala Plena. Pero él estaba comprometido con una salida pacífica pero luego manifestó otro comportamiento”, agregó.

También atribuyó la muerte de su ayudante al gobierno de Maduro. “A mi ayudante lo asesinaron, hicieron ver como que fue un suicidio”, precisó.

Por otra parte, aseguró que “Maduro utiliza los organismos de inteligencia para forzar a la oposición venezolana y mantenerla cercada”.

Con respecto al diálogo afirmó que dicho mecanismo es “la más grande estafa que hace Maduro al pueblo de Venezuela, y él ha dicho que no se irá por las buenas ni por las malas, y sólo dice que está a favor del diálogo para favorecerse, y cuando no lo favorece, etiqueta a la oposición. La oposición trata de que él se vaya, y a veces Maduro en programas de televisión se le escapa que no cree en diálogos, y es una estafa”.

Por último, manifestó que “se debe hacer cualquier acto para que él (Maduro) deje el poder” para acabar con la crisis que azota al país.

“No duermo tranquilo cuando hay niños que se están muriendo, cuando hay más de 5 millones de venezolano que se han ido del país para sobrevivir. Quiero pedir perdón a las personas que sufrieron torturas y maltratos en Venezuela, porque fui corresponsable en la permanencia en el poder, en el desgobierno de Maduro y su empresa criminal, y si tengo que atestiguar para que se haga justicia, no dejaré de hacerlo”, concluyó.

Etiquetas: Confesiones de Manuel Cristopher Figuera | EEUU | Manuel Cristopher Figuera | Nicolás Maduro | Venezuela