Fetrasalud: A un presidente obrero no lo visitaría nunca la Comisión de Encuesta de la OIT

ND / 17 jul 2019 – El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, afirmó este miércoles que es momento de que los trabajadores de la salud reciban un aumento salarial ante la situación de crisis que viven.

“Consignamos las pruebas necesarias que demuestran las violaciones sistemáticas por parte del Estado en los asuntos laborales, además de esto, la violación fragante del convenio 87, la persecución que se ha desatado en el mundo de los trabajadores, todo eso fue consignado, con documentos necesarios para que quede demostrad todo esto ante el mundo, y por supuesto esto tiene el mismo efecto y lo va a tener en el momento que esta Comisión de Encuesta de la OIT de su resulta quede informe al que realizó la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los DDHH de la ONU”, detalló Zambrano en rueda de prensa.

El representante de Fetrasalud agregó que “en el mes de noviembre se realizará el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y lo más seguro es que esta Comisión dé los resultados en esa fecha y van a ser impactantes por la misma situación que se presenta. Dentro de las acciones de la OIT representada en la Comisión de Encuestas tenía que realizar tres visitas, de las cuales sólo se realizaron dos”.

“Los trabajadores cumplimos con lo que nos correspondía ante esta Comisión de Encuesta y por supuesto esto también demuestra con mucha claridad que lo que ha dicho siempre Nicolás Maduro no es cierto, que es el presidente obrero, bueno a un presidente obrero no lo visitaría nunca la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, un presidente obrero tendría que ser amigo de la clase obrera trabajadora, inclusive más allá de lo ideológico, porque obrero es obrero, trabajador es trabajador, no lo podemos medir, ni nadie puede hacerlo porque milite o no en un partido, porque sea oficialista, de la izquierda o la derecha, o capitalista”, concluyó.

Etiquetas: Fetrasalud | Nicolás Maduro | OIT en Venezuela | Pablo Zambrano | Venezuela