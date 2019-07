Fedecámaras: Este año podría haber una caída PIB del 25% en el país

ND / 15 jul 2019 – Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, expresó este lunes que a pesar de la grave crisis económica que azota a Venezuela, no se observa ninguna política o propuesta dirigida a solventar estos problemas.

“Nosotros indicamos que en los dos años que hemos estado al frente de la institución hemos notado un deterioro acelerado en la economía. Cuando en el 2017 asumimos la presidencia, la inflación estaba en 1000%, que ya era grave y trágica, hoy en día según la Asamblea Nacional supera el 400000%, el dólar que estaba en 2300 bolívares sin contar los 5 ceros que se le quitó, ya supera los 8 mil bolívares, ósea hemos vivido el colapso y eso se refleja por el modelo socialista de siglo 21 que se nos ha impuesto a todos los venezolanos”, aseveró Larrazábal a TVVenezuela Noticias tras salir de la 75 Asamblea Anual de Fedecámaras.

El presidente de Fedecámaras agregó que “lo que no hemos observado es ninguna intención de rectificación, la economía se sigue deteriorando a una velocidad sin precedentes y no se dan cambios en lo económico, no se reactiva el diálogo social, nosotros hemos planteado hasta en la Organización Internacional del Trabajo la urgencia del diálogo social para buscar y discutir soluciones al país, pero ése diálogo ha sido un diálogo de sordos porque nunca ha habido reacción por parte del ejecutivo”.

“La cifras que se están manejando y las ratifica el propio Fondo Monetario Internacional es que este año podríamos tener una caída del Producto Interno Bruto de 25%, ya por el colapso que venía, no únicamente por los apagones que ha agravado, pero hay sectores del país como hemos venido denunciando y ellos han denunciado que están prácticamente paralizados, el sector agrícola en los andes, el sector ganadero en el sur del lago, el sector de la construcción paralizado, no hay forma como trasladar de una forma eficiente los productos por la crisis de la gasolina, por la crisis de la energía eléctrica y no se observa ninguna política, ninguna propuesta que vaya dirigida a solventar estos problemas”, concluyó.

Etiquetas: Carlos Larrazábal | Fedecámaras | PIB en Venezuela | Venezuela