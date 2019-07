Exsubsecretario de Defensa: Senador Rubio debe presionar para que TPS sea aceptado

ND / 26 jul 2019 – Frank Mora, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, aseveró este viernes que es clave que el senador Marco Rubio presione al líder de los republicanos, Mitch McConnell, para que se apruebe el TPS para los venezolanos de forma definitiva.

“El problema está en el Senado donde los republicanos todavía tienen la mayoría, y donde el presidente Donald Trump tiene influencia, y yo creo que el senador Marco Rubio debe presionar al líder de los republicanos, al senador Mitch McConnell, para que se apruebe esa ley, ese TPS, y para que el presidente vaya a firmar”, detalló Mora a TVVenezuela Noticias.

El también exoficial del Pentágono agregó que “el problema es que McConnell no va a presentar ningún proyecto de ley si el presidente no lo va a firmar, eso es lo que ha dicho el Senado, no sólo con este tema, pero con otros temas. Lo que me preocupa es que cuando pase el proyecto de ley después de la aprobación en la Cámara del Senado, que el Senado no va a votar porque el líder de los republicanos no va a presentar para una votación”.

