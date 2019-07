Exclusiva ND: Periodista Óscar Pineda da detalles de su breve detención este viernes por la Dgcim

Jesús A. Herrera S. / 5 jul 2019.- El periodista de Televen, Óscar Pineda, fue detenido por funcionarios del Dgcim en la avenida Rómulo Gallegos mientras grababa un video sobre la manifestación opositora pautada para este viernes y fue liberado pocos minutos después.

En entrevista exclusiva para Noticiero Digital, el comunicador contó que se encontraba en la mencionada avenida del este de Caracas, cerca de Bancaribe y de la sede del Dgcim y que procedió a grabar un video para el canal de televisión con su teléfono celular, cuando fue interceptado por un efectivo que le pidió que lo acompañara hacia el murciélago, que desde tempranas horas estaba dispuesto para evitar el paso de la marcha opositora.

“Me bajé del carro y le dije al camarógrafo que se quedara y grabé desde el celular. Comencé a grabar, termino, y baja un funcionario del Dgcim y me dice muy serio: “No puedes grabar acá porque es zona de seguridad y te tienes que venir conmigo”.

Ante esto, Pineda refutó que no estaba en la mencionada zona de seguridad sino en la vía pública y el efectivo le contestó que “para mi es más fácil que te vengas conmigo, si no mandaré una patrulla para que te bajen al sótano”.

El comunicador le preguntó si se trataba de una amenaza hacia su persona y éste le insistió en que era “más fácil” que lo siguiera y que posteriormente eliminara el video grabado.

“Nunca entré al Dgcim, llegué al murciélago y hablamos ahí, habían tres policías con los escudos y me cercaron para que no bajara, pedí que fueran sinceros, caminé como siete metros y ahí se pusieron los policías con los escudos y los alzaron para que la gente no viera lo que estábamos hablando”, comentó.

No obstante, aseguró que el efectivo no fue “intransigente” en ningún momento, pese a que el método de detención breve no fue el apropiado.

“No fue mucho tiempo, fue bastante breve (la detención). En todo el proceso, él quería que borrara el video”, señaló.

También le mostró sus credenciales como periodista para Televen y Unión Radio, además de notificar a sus jefes, al SNTP y la ONG Espacio Público, quienes, asegura, “estuvieron al tanto”.

“Que viva la prensa libre”, apuntó el comunicador.

Óscar Pineda fue liberado 10 minutos después de la detención tras borrar el video que estaba en la galería de su teléfono celular.

Etiquetas: DGCIM | Oscar Pineda | prensa | Venezuela