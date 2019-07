Esposa del coronel Mejías Laya: Él ha pensado en el suicidio

Jhoan Meléndez / 11 jul 2019.- María Gabriela de Mejías, esposa del coronel Johnny Rafael Mejías Laya, uno de los detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado y acusado del atentado contra Maduro, denunció que su esposo no está bien de salud.

“Ha pensado incluso en el suicidio. Tiene las hemorroides afuera, no está muy bien de salud con su columna vertebral y su dolor de cabeza es terrible precisamente por no dormir. Duró hasta 62 horas sin dormir”, señaló de Mejías en entrevista a NTN24.

En ese sentido explicó que el domingo lo fue a ver y está “bastante afectado y depresivo porque no ve la luz del sol, no tiene un libro para leer, están en resistencia y nerviosos porque con todo lo que se escucha cualquier cosa puede suceder allí adentro”.

“A él se le acusa de estar en complot con García Palomo para un supuesto golpe y aunado a eso lo quería involucrar al tema del dron, del magnicidio a Nicolás Maduro, algo totalmente falso porque ni una prueba se le ha conseguido y ya pasó a juicio sin ninguna prueba en mano”, dijo.

Por último, sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, expresó que su esposo le enfatizó: “Wow, no resistió, no pudo. Esto es muy duro María Gabriela”.

