Especialista en Relaciones Internacionales: TPS para venezolanos es parte de la solución a crisis en la región

ND / 30 jul 2019 – Vilma Petrash, especialista en Relaciones Internacionales, aseguró este martes que el TPS para los venezolanos en EEUU no podría esperar debido a que mientras más tiempo pase, más riesgos corren de ser deportados.

“Molesta cuando gente como Mauricio Claver, que sabe muy bien que la comunidad cubana ha sido altamente beneficiaria de beneficios migratorios que pocas comunidades han gozado, sea uno de los que diga que no vamos a hablar estos legalismos. Esos legalismos son muy importantes, porque lo que está pensando el senador Marco Rubio y Mauricio Claver que es como la deportación diferida, y básicamente te generan una condición para que no te saquen de acá y te den un permiso laboral hasta que se solucione la situación del país, pero que puede ser en cualquier momento derogada, en cambio cuando tú tienes una ley, que es lo que ha pasado con el ajuste cubano, no la puedes quitar, es lo que ha pasado también con la ley del embargo, que no la puedes quitar, porque necesitarías el apoyo de ambas cámaras para que algo como eso ocurriera”, reveló Petrash al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

La especialista agregó que “no hay que dar un estatus que no signifique seguridad para una población que es la población probablemente más sufrida del hemisferio. Nunca habíamos visto algo tan dramático con la excepción de Siria, somos la Siria de América incluso con la intervención de las potencias en el peor sentido de la palabra. Es lamentable que el tema venezolano ha sido utilizado de manera electoral, inclusive para meter miedo con el socialismo. En todos los partidos existen tendencias extremistas, aunque en esto había un proyecto que tenía una tendencia bipartidista importante en EEUU y una posibilidad de construir un consenso en torno a un drama que representa una crisis regional con elementos de seguridad regional muy complicados”.

“El partido republicano de los EEUU tiene un problema fundamental y es su discurso nativista, nacionalista, anti-inmigración, impidiendo así la aprobación del TPS, poniendo en riesgo a todos los venezolanos que residen en el país. En tres meses del receso de Senado podría pasar cosas terribles, como por ejemplo, que venezolanos sean capturados y deportados. Los activistas han hecho un trabajo muy importante para crear conciencia y lo han hecho bipartidistamente, hay vidas involucradas pero además hay activistas concretos, personas de las comunidades venezolanas que se han activado con ayuda de otras comunidades latinoamericanas que saben que con ese activismo ellos puede provocar acciones de parte de los legisladores”, concluyó.

Lea más: Rubio: Si no se aprueba el TPS en el Senado administración de Trump tiene otras opciones

Etiquetas: EEUU | Migrantes venezolanos | TPS para venezolanos en EEUU | Venezuela | Vilma Petrash