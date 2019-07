La electromagnética como arma

La reacción del gobierno con motivo de la advertencia que nos hizo Winston Cabas acerca de la posibilidad de que se produjera un nuevo mega apagón, de acuerdo a la experiencia que tuvimos en marzo, demuestra que se trata de una gente que no tiene paz con la miseria.

Justo el mismo día en que aparece nuestra entrevista en ND con Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Metalmecánica y profesiones afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela (AVIEM-CIV), ocurrió el mega apagón que dejó a oscuras a casi toda Venezuela; lo que lo hace sospechoso a los ojos de Disodado Cabello, y entonces ordena desatar una persecución contra Cabas, y que se extiende también a su entorno familiar; ya que, al darse éste a la fuga tan pronto Cabello lo menciona en su programa, detienen a su hijo menor. He allí una forma de actuar truculenta.

De hecho, por las redes sociales ruedan unos fotomontajes de una nave espacial que se posa sobre el Guri, y lanza el ataque electromagnético, que dice esta gente que sobresaturó las líneas de transmisión, y así ocurrieron las cosas; pues está comprobado que este país, hasta en la tragedia, no deja de ser mamador de gallo, y esto, quizás, como forma de catarsis, a propósito de la crisis que vivimos.

La advertencia que hizo Cabas ya se venía haciendo; luego de las dos dramáticas experiencias vividas en el mes de marzo y que no eran difícil de imaginar.

Sobre el gobierno pesan las sanciones, y entre ellas está la prohibición de hacer negocios con empresas estadounidenses y europeas, en el marco de la estrategia que se lleva a cabo, para tratar de forzar a Nicolás Maduro a permitir una salida a la emergencia humanitaria; y a la situación de ilegitimidad, por el proceder de otra manera truculenta: hacerse elegir mediante un proceso electoral que no estaba apegado a lo establecido en la Constitución Nacional.

Es decir, estamos ante la estrategia del boa constrictor que consiste en asfixiar a un gobierno de este tipo a partir de un cerco económico; una especie de sabotaje comercial a todos los niveles, perdón por la digresión, y aquí entra el hecho de la prohibición de suministrarle equipos, materiales y repuestos para sus diferentes actividades industriales y de servicios; de modo que éste constituía un temor latente en el alma de la gente que forma parte de AVIEM-CIV, y que constituye su deber profesional, a la luz de la ley del ejercicio de la ingeniería de advertir sobre la posibilidad de mega apagones.

Ese el deber de todo gobierno reunirse con la AVIEM-CIV, y escuchar su planteamiento; que sería la solución más expedita y fácil; puesto que por aquí se pudiera ganar alguna voluntad en el extranjero y así se pudiera mediar para la consecución de los equipos eléctricos que se requieren; sólo que como estamos ante una gente muy truculenta; prefierenno ver la realidad y proceder de acuerdo, no a lo que le dicta la razón, sino de acuerdo a lo que conforme vaya viniendo.

Pero es que, además, los equipos con los que funciona el llamado Sistema Interconectado del Bajo Caroní, según explican los ingenieros, no se adquieren a la vuelta de la esquina; incluso, los equipos más sofisticados requieren que se manden a hacer, y su fabricación puede llevarse hasta dos años. Razón demás para hacerle caso a advertencias como la del ingeniero Cabas, y evitar situaciones, como las derivadas del mega apagón del lunes 22 de julio, y no asumir una actitud de soberbia para entonces traer al país a ingenieros eléctricos rusos y chinos; para que trabajen en la estructura del sistema, en ese sentido, en desdén del talento criollo.

Incluso, por las redes sociales se manejó la información del traslado de los dos gigantescos transformadores que fueron extraídos de una subestación de Yaracuy, en una de canibalismo tecnológico, para reforzar dicho sistema y en donde fungían de reserva, a propósito de una situación de caída de las líneas de transmisión; traslado que se tuvo que hacer vía acuática; dada la dimensión de los mismos, y cuya instalación en El Guri quedó a cargo de esos ingenieros rusos y chinos.

He allí la hipótesis que circula en el medio de los ingenieros: esta gente no supo manejar estos equipos; desconociendo por completo la tecnología, y a la hora de darle marcha a los dos transformadores, el experimento les estalló en la cara, y lo demás lo terminó de completar el personal que labora en las distintas subestaciones del sistema, y que no está preparado para emergencias de este tipo; en especial, para aislar las líneas de transmisión a fin de evitar un estallido de las mismas en efecto dominó, y poner, en su lugar, en funcionamiento las plantas termoeléctricas con el inconveniente de que en el país no se produce el combustible que mueve estas plantas.

La mayor parte del personal con experticia en la materia se ha ido del país; un éxodo, según se señala, que se genera desde el momento mismo en que Chávez decidió politizar el sistema eléctrico nacional; donde la lealtad al partido de gobierno en esta empresa de servicios se puso por encima de la meritocracia, y he allí las consecuencias de todo esto: mega apagones a cada instante; lo que se traduce en duros golpes para el bienestar de la ciudadana.

Etiquetas: Enrique Meléndez