Dip. Quiñones confirma que Guaidó ya se reunió con representante de la UE

Jhoan Meléndez / 7 jul 2019.- El diputado de la AN, Marco Aurelio Quiñones, confirmó en una rueda de prensa que Juan Guaidó ya se reunió con el asesor de la UE para la crisis en Venezuela, Enrique Iglesias, pero que será el presidente del parlamento el que “ofrezca más detalles” sobre el encuentro.



Sobre las reuniones con el oficialismo precisó que “esta semana se darán las conversaciones; lo maneja Oslo, ellos pusieron el lugar… A nosotros nos preocupa que se repitan los casos de Fernando Albán o el Capitán de Fragata”.

No obstante, no confirmó si Guaidó asistirá a las negociaciones en Barbados. “El régimen está contra la pared. Lo que se señala en el informe de la Alta Comisionada podría traer acciones legales”, dijo.

El parlamentario enfatizó que este año es muy distinto a otras ocasiones. “Tenemos un gobierno legítimo, Maduro no podrá burlarse de los países que nos apoyan, no vamos a aceptar ninguna ruta que no lleve al cese de la usurpación”, señaló.

Por último añadió que “el tiempo importa”, pero que seguirán avanzando en “otros caminos” si el Gobierno de Maduro “pretende burlarse de los más de 50 países que respaldan a Guaidó”.

Etiquetas: diálogo | Guaidó | UE