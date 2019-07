Dip. Omar González: Chavismo se burla de los negociadores de Guaidó

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 15 jul 2019.- El diputado a la AN, Omar González, aseveró que la “usurpación clava sus colmillos al entorno del presidente Guaidó y se burla de sus negociadores” como método para sacarle provecho a la mesa permanente de diálogo.

“Espero que quede bien claro, no se puede negociar con un régimen como éste. Por un lado, se sientan en Barbados y por el otro pretenden amedrentar al presidente Guiadó encarcelando a sus escoltas y a sus asesores”, expresó González.

El asambleísta recordó que varios colaboradores cercanos a Guaidó, están secuestrados o perseguidos por órdenes de los usurpadores, que no tienen la más mínima intención de entregar el poder “por las buenas”.

“Nicolás Maduro aún no se atreve a tocarle un pelo a Juan Guaidó, porque está consciente de las implicaciones internacionales, no obstante mantiene una política progresiva de desmantelamiento forzoso de todo aquello que rodee o impulse la transición nacional. Hizo votos para que la dirigencia total de la democracia venezolana entienda de una vez que no se puede dialogar con tiranos y delincuentes”, comentó el diputado.

Gonzáles también añadió que “cuántos civiles y militares asesinados, cuántos diputados presos o exiliados se necesitan, cuántos ciudadanos heridos o golpeados es el límites, cuántos soldados dignos apresados o intimidados es el punto de quiebre; señores es imposible llegar a un acuerdo con un régimen que no quiere acuerdos, sino la exterminación de la democracia y de todos los demócratas”.

Omar González Moreno le recordó a todos sus homólogos del Poder Legislativo que aún están en mora con los principios expresados y con la orden ciudadana emanada del plebiscito realizado el 16 de julio de hace dos años.

“Los venezolanos expresaron una orden y hoy es fecha que no hemos cumplido. Esto debería llamar a reflexión a todos”, subrayó.

Por otro lado el diputado por Vente Venezuela rechazó la realización en Caracas de un nuevo encuentro del grupo denominado Foro de Sao Paulo, y calificó como una organización de carácter criminal.

“En el Foro se juntan todos los izquierdistas del continente a fraguar sus complot en contra de las democracias de occidente, es un grupo que propaga el odio y atenta contra las libertades ciudadanas, es un grupo comparable con Al Qaeda”, afirmó.

