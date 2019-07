Dip. Florido: Diálogo de Barbados nos beneficia porque el régimen está debilitado

ND / 8 jul 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, expresó este lunes que la oposición venezolana tiene más fuerza en esta nueva ronda de diálogos con los representantes de Nicolás Maduro en Barbados, en comparación al proceso llevado a cabo en República Dominicana.

“Creo que esta es la oportunidad más importante para un proceso de negociación. Para el proceso de República Dominicana no teníamos más de 50 países que estaban reconociendo a un presidente, en este caso a Juan Guaidó, no teníamos todo el avance a nivel de la comunidad internacional, no teníamos el informe de Michelle Bachelet, no teníamos el control de activos en el exterior como está ocurriendo en este momento, y con un régimen cada día más debilitado, que ha tenido incluso dentro de las personas de mayor confianza a detractores en secreto, que eso es un tema muy importante, y que está allí como mecanismo de presión interno para un proceso como este”, afirmó Florido al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “no hay que confiarnos de que el régimen está totalmente debilitado, dispuesto entrega el poder porque todos sabemos que ellos quieren mantenerse en el poder. Por eso se trabaja en todos los tableros. En 6 meses se ha logrado lo que no se ha logrado nunca antes en el país, Maduro se ha debilitado, el informe de Bachelet no es cualquier cosa, y denota que lo que vivimos una dictadura en Venezuela”.

“Los dirigentes políticos debemos decirle al país que lo menos costoso es lo que cobre menos vidas, ya han sido muchas vidas, no queremos que hayan más vidas perdidas en el futuro, un acuerdo le generaría más estabilidad al país en el futuro. Siempre es mejor los acuerdos testados y no un acuerdo sólo de gobierno. Las encuestas reflejan que hay una propensión a que esto se resuelva hablando, las redes sociales no son el reflejo como tal aunque obviamente hay que tomarlas en cuenta. La mejor forma de salir de esto es hablando, es negociado, la segunda mejor forma es a través de los militares, no que den un golpe de Estado, sino que restituyan la Constitución, y el tercer mecanismo sería una presión internacional que ha ocurrido en otros países y no ha ido fácil”, dijo.

Sobre las negociaciones en Barbados sostuvo que “si fracasan las negociaciones en Barbados, podría dar paso a cualquier cosa para la salida de Maduro del poder. Sacar 20 años de régimen no es soplar y hacer botella, todo el mundo tiene la angustia que sufrimos nosotros porque tenemos familia en Venezuela. En esta oportunidad se ha comprobado que Maduro es un usurpador ante el mundo”.

“Tenemos que entender que ellos existen y tienen posiciones de poder, y que no pueden pensar hacer caída y mesa limpia, eso es una realidad, ahora, cada quien en su espacio, en su momento les tocará a los órganos de justicia hacer justicia, con muchos que ya no están dentro del gobierno sino afuera del país e hicieron muchísimo dinero”, concluyó.

