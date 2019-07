Dip. Dávila: El TIAR no es un instrumento imperialista como dice el gobierno

ND / 23 jul 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, expresó este martes que es un paso importante que Venezuela reingrese al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ya que el país será un actor fundamental en el sistema interamericano de defensa continental.

“Con el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ya entonces en la OEA se debe quitar dentro de las listas de los países que habían denunciado al TIAR y se habían salido del TIAR, dentro de los cuales está Nicaragua, estaba Ecuador, México, Bolivia. Entonces Venezuela al salirse de ese listado de países que no están adheridos al TIAR, pues eso ya es un paso muy importante porque ya entramos como un actor fundamental en el sistema interamericano de defensa continental, además el TIAR tiene unos procedimientos que posibilitan cualquier acción colectiva, tomando en consideración que no solamente el TIAR se aplica cuando hay una agresión armada, sino también existe un hecho mucho más reducido pero mucho más flexible cuando se trata de una agresión que no es armada o cuando se presenta una serie de hechos que desestabilizan la paz de la región”, explicó Dávila a TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “el TIAR es un tratado interamericano de asistencia recíproca que fue firmado en 1947, entró en vigencia en 1948 después de que los países firmaron sus adhesiones entre 1948 y 1949, y tiene orígenes históricos muy relevantes, es bueno decirlo para tumbar ese discurso que es un instrumento de la hegemonía imperialista, no, el TIAR se remonta desde el año 1826, cuando Bolívar siendo presidente de Perú, y por supuesto de Colombia, convoca al Congreso anfictiónico de Panamá, después se aprueba ahí el Tratado de Liga Unión y Confederación, que años más tarde, Bolivia ratificó ese tratado. Después de 1826 hubo una serie de congresos, de convenios, en Lima, En Bogotá, y luego se aprobó en la conferencia de Chapultepec en 1945, que se necesitaba un tratal para regularizar un sistema de defensa continental”.

Lea más: Borges, sobre reingreso al TIAR: Estamos adquiriendo nuestro derecho como país

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca | Venezuela | Venezuela al Tiar | Williams Dávila