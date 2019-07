Dip. Carlos Lozano denunció derrame de crudo de refinería El Palito en playas de Carabobo

View this post on Instagram

#Carabobo Playa Palma Sola ”HOY más sola que NUNCA” y desparramada en Petróleo! Desde tempranas horas del Martes 23 de Julio, vecinos del sector de Palma Sola, empezaron a percatarse de un gigantesco manto negro (petróleo) que fué ocupando espacios en la playa, afectando así a los visitantes, surfistas, pescadoras y muy importante la flora y fauna de este sector ubicado en Moron. Hasta el momento no se han desplegado dispositivos de seguridad y recolección de estos desechos químicos que van dañando áreas vulnerables de nuestro estado. NI un solo medio OFICIALISTA ROJO a reportado. NO están solos @asambleave presente. Aquí @caminacarlos #HayMotivosParaCaminar