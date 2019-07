Dip. Bolívar: En Venezuela hay hambre porque el “régimen” se roba el dinero con los Clap

ND / 30 jul 2019 – La diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, expresó este martes que las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EEUU contra el entorno del “régimen” de Nicolás Maduro evidencian que en Venezuela hay hambre porque existe un sistema que “se roba” el dinero destinado a los alimentos.

“La semana pasada fueron anunciadas sanciones contra el negocio de los Clap, se corroboran las investigaciones del Parlamento. Los Clap representan una herramienta de dominación política y son el origen del hambre porque se roban la comida del pueblo o le colocan sobreprecio. El culpable no es un dirigente de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh) sino la familia directa del hoy usurpador, quienes roban en estos negocios de corrupción”, manifestó.

Reafirmó que las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra la dictadura no son responsables por la crítica situación que viven los venezolanos. “Hoy el pueblo de Venezuela no pasa hambre por las sanciones sino porque hubo expropiación, porque se persigue a quien produce, porque no se generan alimentos, como lo advirtió la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) días atrás”.

Finalmente, la parlamentaria llamó a sus homólogos a continuar trabajando para develar, visibilizar y poner nombre y apellido a los verdaderos culpables de la emergencia humanitaria en Venezuela.

Como se recordará, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra José Gregorio Vielma Mora; Shadi Saab y los hermanos Yoswal, Yosser y Walter Gavidia Flores, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Rubio, Isham Saab, Shadi Saab y María Andrea Staudinger Lemoine por liderar una trama de corrupción para beneficiarse de las ventas de alimentos destinadas a los comités locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

