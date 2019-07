Dip. Ávila: El 87% de los venezolanos no puede cubrir el 95% de sus necesidades básicas

ND / 12 jul 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Omar Ávila, afirmó este viernes que el país se mantiene como la nación con mayor inflación del mundo, a pesar de que se consigue de todo en los anaqueles pero a elevados costos.

“La inflación sigue haciendo estragos en la población venezolana; a pesar que la misma ha bajado, la crisis económica no ha cedido, visto que el 87% del pueblo venezolano sigue sin poder comprar más del 95% de lo básico que requiere a pesar que ya también se consigue de todo en los anaqueles”, dijo Ávila.

Agregó que “la desaceleración del ritmo de crecimiento de la inflación, se debe fundamentalmente, al alto encaje bancario, que ha hecho disminuir el crédito bancario, bajando el nivel de dinero en circulación, pero también, los niveles de producción y el consumo de la población”.

Cuestionó la política monetaria restrictiva del crédito, por considerar que está desestabilizando la banca, y afectando las posibilidades de crecimiento de la economía. “Cada día, las empresas del sector comercio y servicios, de la producción industrial y agropecuaria, ven disminuida su actividad, y en múltiples casos, llegando al cierre definitivo”.

Informe Bachelet



El legislador, también se pronunció sobre el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que “sorprendió al gobierno completo y a un pequeño sector de la oposición, que revela, con crudeza, la horrenda situación de los derechos humanos en Venezuela: Informe que es demoledor, pero no es suficiente”.

Según Ávila, para muchos, la Corte Penal Internacional debería actuar de oficio y acoger este informe como prueba de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen, “pero creo que esto no ocurrirá porque hasta ahora no hay un reporte de sistematicidad, sino como lo describe el propio informe la comisión de excesos recurrentes”.

No obstante dijo que al parecer, lo descrito en el informe Bachelet no es suficiente para incriminar al chavismo. “El informe obvia el término sistemático y si las violaciones agudas y críticas de DDHH elementales no son sistemáticas, no hay crímenes de lesa humanidad. Ese informe, lamentablemente, no llega a cumplir con los parámetros que requiere la CPI”.

Destaco que, desde el gobierno de Nicolás Maduro, se ha desatado una campaña de ataques al Informe Bachelet y de desprestigio a la Alta Comisionada. “Desde todos los medios de comunicación y programas oficialistas, se la acusa de obedecer los dictados del imperio y de complaciente con la oposición venezolana. Ya se refieren a ella, como la señora Bachelet, después de haberla consentido y adulado, desde que asumió el cargo en la ONU”.

Añadió que la respuesta del régimen al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, “es una burla al pueblo y las desgracias que ha venido sufriendo. Sin embargo, esta vez la solidaridad ideológica no fue suficiente para tapar los horrores de este régimen”.

Caso TIAR



Sobre la polémica discusión de la potencial reincorporación de Venezuela al TIAR, señaló que ese hecho “no garantiza que se vaya a conformar una coalición militar para derrocar a Maduro y su grupo. Quienes lo hacen ver de esa manera son unos irresponsables, vendedores de humo. Es decir, es otra fantasía más para evadir la política y seguir en la ruta de la confrontación”.

Invitó a los que no le crean a simplemente “leerse el fulano Tratado. Pero además ya veremos que en algunas semanas, y cuidado sino siguen desde ya, a este mismo grupito volviendo con el tema del 187.11”.

Barbados



Finalmente, Ávila también habló sobre el tema de la reuniones oposición- gobierno y dijo que desde la representación de esa organización no se tienen mayores expectativas de esos encuentros, “ya que mientras se continúe en estos dos sectores minoritarios insistiendo en el todo o nada, va a ser imposible avanzar”, pero advirtió que “no lo digo como muchos que siguen teniendo memoria corta, y le atribuyen que estas nuevas conversaciones no tendrán éxito por lo manifestado por Diosdado Cabello en su programa del pasado miércoles, donde aseguró una vez más que solo están pendientes las elecciones parlamentarias, – situación que viene repitiendo desde hace meses-, recordemos que este es el mismo personaje que decía en el año 2015 que ganarían como sea la Asamblea Nacional”.

Nota de prensa



Etiquetas: AN | Michelle Bachelet | Omar Ávila | ONU | Reuniones en Barbados | TIAR | Venezuela