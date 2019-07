Dip. Ávila: Nuevo mega apagón demuestra que el gobierno no ha resuelto nada

ND / 26 jul 2019.- El diputado de la AN, Omar Ávila, afirmó este viernes que el nuevo mega apagón registrado el lunes indica que el gobierno de Nicolás Maduro no ha resuelto el problema eléctrico.



“Este nuevo corte eléctrico dejó de nuevo a todo el país en oscuridad, lo que indica que el régimen no ha resuelto nada de lo concerniente a la tragedia eléctrica en la que tiene hundida a Venezuela y se evidencia, una vez más, que no hay normalidad en el país. Este régimen es caos y destrucción”, puntualizó.

Recordó que en lo que va de año, tres funcionarios han estado al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y que ninguno ha podido solventar la situación.

“Sabíamos que de un momento a otro ocurriría de nuevo el apagón. No se trata de una interrupción más, porque un apagón es circunstancial, como el caso ocurrido recientemente en Nueva York; la responsabilidad absoluta es de quienes desmantelaron, asaltaron y abandonaron intencionalmente a Corpoelec”, expresó el parlamentario.

El también secretario general del movimiento Unidad Visión Venezuela, dijo que “esta nueva falla eléctrica reportada en los estados, deja por fuera a la región zuliana porque en esa entidad la falta de luz es permanente, este es un estado en donde desde hace rato no hay apagones, sino alumbrones. Se trata de un corte de luz que pone nuevamente vidas en riesgo y se lleva otras; asimismo, aumenta la desesperación de muchos y la incertidumbre de todos. En fin, los que dicen gobernar este país tienen montada una fábrica de tortura”.

No obstante, rechazó que se quiera investigar a Winston Cabas, ingeniero experto en materia eléctrica, sobre esta falla, al cuestionarse: “¿qué se supone que hicieron desde marzo cuando dijeron exactamente lo mismo? Como siempre el régimen necesita un culpable de su incapacidad”.

“Ahora apuntan hacia el ingeniero Winston Cabas. Uno de los tantos que advirtió que un nuevo apagón vendría. No hay que ser ingeniero, ni experto eléctrico para saber que esto iba a ocurrir y va a seguir ocurriendo mientras sigan en el poder quienes hoy nos desgobiernan. Lo cierto es que advertir el colapso de un sistema, no constituye delito alguno, además, toda Venezuela sabe que este régimen destructor acabó con el sistema eléctrico”, señaló.

Con información de nota de prensa.

