Diego Arria: Solo el representante del “régimen” de Maduro objetó mi presencia en la ONU

ND / 30 jul 2019 – El ex presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, Diego Arria, manifestó este martes que fue “penoso” ver que la representación de Cuba estaba a su lado y no objetó, como si lo hizo la delegación de Nicolás Maduro en el encuentro del Grupo Latinoamericano del Caribe en la sede de la ONU.

“Queridos amigos, vengo saliendo de una reunión a nivel de embajadores desde las Naciones Unidas, el encuentro del Grupo Latinoamericano del Caribe, al cual fui invitado por la delegación de Honduras. El usurpador sentado en el puesto de la delegación de Venezuela, el representante alterno fue el único que inmediatamente protestó mi presencia diciendo que yo era representante de la oposición y que dicha acción representaba un pésimo precedente en las Naciones Unidas”, detalló Arria en un video compartido por La Patilla.

Arria agregó que “la embajadora de Honduras, Mary Elizabeth Flores, inmediatamente argumentó que yo estaba ahí por ser una persona ampliamente conocida en las Naciones Unidas, y además era consejero especial en temas del Consejo de Seguridad”.

“Realmente fue penoso ver que incluso Cuba que estaba sentado al lado mío, no le afectó mi presencia, al único que le afectó fue al representante alterno de la narco tiranía criminal de Maduro. Realmente estamos desesperados, no solo en salir de la usurpación del régimen, sino también en sacarlos de las Naciones Unidas, muchas gracias”, reiteró.

