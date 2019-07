Denuncian fuga de agua a alta presión en Petare

Oleg Kostko / foto: @CarlosOcariz / 25 jul 2019.- Durante el transcurso de la noche de este miércoles una avería en un tubo matriz habría causado la aparición de un bote de agua a alta presión en las adyacencias del elevado de Petare ubicado en la avenida Francisco de Miranda.

“Desde horas de la noche vean lo que pasa en Petare, entre el elevado y el Gran Muro. Mientras millones de hogares no reciben ni una gota de agua, miren como se despilfarre de esta manera, con gran presión. Aún no hay actuación de los “organismos competentes”, denunció el ex alcalde de dicha localidad Carlos Ocariz en su cuenta de Twitter.

Otros dirigentes políticos corroboraron la denuncia de Ocariz. “Este bote está desde anoche a las 10pm en la Redoma de Petare. Ningún organismo de la usurpación presente, no les importa que se derrame el agua cuando a la mayor parte del municipio le hace falta”, criticó el dirigente de Primero Justicia Pedro Méndez Dager.

“En el corazón de Petare hay un bote a agua por horas y no hay respuesta de las autoridades responsables. Ya sabemos por qué hay barrios que pasan meses sin agua. Después no digan que no hay agua por culpa del cambio climático o del capitalismo o de Donald Trump”, expresó el diputado Angel Alvarado en un tuit.

Hasta el momento de la publicación de esta nota se desconoce si empleados de Hidrocapital habrían llegado al sitio para resolver la avería ya que en sus redes sociales no han proporcionado información al respecto.

Lea más: Gaby Arellano: El Foro de Sao Paulo es “el Foro del Terrorismo”

#DENUNCIA Desde horas de la noche vean lo que pasa en #Petare, entre el elevado y el Gran Muro. Mientras millones de hogares no reciben ni una gota de agua, miren como se despilfarre de esta manera, con gran presión. Aún no hay actuación de los “organismos competentes”. #25Jul pic.twitter.com/cVc91VcoVM — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) 25 de julio de 2019

Este bote está desde anoche a las 10pm en la Redoma de #Petare. Ningún organismo de la usurpación presente, no les importa que se derrame el agua cuando a la mayor parte del municipio le hace falta.@ReporteYa @RCamachoVzla @la_patilla pic.twitter.com/2AW9GsUVrW — Pedro Mendez Dager (@pedro_mendez_d) 25 de julio de 2019

En el corazón de #Petare bote a agua ? por horas y no hay respuesta de las autoridades responsables. Ya sabemos por qué hay barrios que pasan meses sin agua! Después no digan que no hay agua por culpa del cambio climático o del capitalismo o de Donald Trump. pic.twitter.com/g4kPauv8i1 — Angel Alvarado (@AngelAlvaradoR) 25 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: agua | fuga | Petare