Denuncian a Érika Farías por aumento de impuestos sin reparar en las ventas

ND / prensa Frente Norte / 14 jul 2019.- Comerciantes del municipio Libertador denunciaron este domingo el aumento de impuestos recaudados por la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT).

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, especificó que el aumento, que no repara en si los comercios tienen ingresos o no, comenzó a aplicarse en junio “sin ningún tipo de aviso o consulta ciudadana”.

“Cuando los comerciantes están en modo sobrevivencia calificamos de criminal un alza tan descomunal en los tributos, por ejemplo una licorería o panadería de cualquier barrio de la capital pasó a pagar las exorbitantes cifras de 2 o 3 millones de bolívares soberanos. Algo impagable en estos tiempos donde la peor crisis económica azota al país”, dijo.

Rojas acusó a la alcaldesa Erika Farías de “desangrar a los comerciantes obligándolos a pagar una millonada en impuestos que terminan en la caja negra de la Alcaldía, pero la capital se sigue cayendo a pedazos sumergidas en toneladas de basura, oscurana e inseguridad galopante”.

“Ella es una falsa revolucionaria, porque se comporta como la propia capitalista salvaje aplicando recetas neoliberales obligando a los pequeños y medianos comerciantes a cargar sobre sus hombros con una brutal crisis económica causada por una desastrosa gestión gubernamental de Chávez y Maduro basadas en el despilfarro y la corrupción”.

Rojas agregó que, al igual que Nicolás Maduro, “Farías tiene como objetivo aniquilar el comercio privado en el país, sea a través de expropiaciones, invasiones, extrusión de colectivos o en este caso impuesto impagable para obligarlos a cerrar sus puestas”.

“Esta decisión de la Alcaldía de Caracas es casi una sentencia de muerte ya que los comerciantes de vaina tiene ventas y casi no tienen para pagarle sueldos a los empelados. Avizoramos el cierre de centenares de empresas a causa de esta abusiva decisión. Quieren aplicar impuestos en petros con tasa dólar cuando el pueblo y los comerciantes ganan en bolívares”, remató.

El también periodista anunció que el Frente Norte está en conversaciones con asociaciones de comerciantes de diferentes parroquias de Caracas planificar acciones de protestas. “Si no protestamos la dictadura terminará de cavar con los pocos negocios que quedan en Caracas.

“En las próximas semanas tenemos planificado una toma pacifica de las puertas del SUMAT, donde vecinos, comerciantes e incluso trabajadores protestaremos contra esta medida de brutal alza de tributos. Además no descartamos ejecutar un posible paro cívico de un día donde todas las empresas de Libertador cierren sus puertas por un día rechazando esta persecución por parte del régimen de Maduro, Para la dictadura ser empresario es igual a ser criminal y son tratados como tal”.

Por su parte, dueños de comercios que prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias o multas explicaron que en ningún momento la Alcaldía de Libertador les consultó sobre este “aumento exorbitantes de los tributos, enterándose al recibir la factura o ir a pagar los impuestos al Sumat”.

“Casi no tenemos ventas y nuestro negocios están prácticamente cerrados. No tenemos con qué pagar semejante millonada en impuestos, miles de empleados se quedarán sin trabajo ya que esta decisión de la alcaldesa Farías es casi una sentencia de muerte para nuestro pequeños negocios. Aquí no se aplicó en ningún momento las consultas al llamado poder popular” sentenciaron.

Etiquetas: Alcaldía Libertador | comerciantes | Erika Farias | SUMAT