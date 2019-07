CVG suspendió repentinamente entrega del Clap a jubilados en Puerto Ordaz

Elías Rivas / 18 jul 2019.- Cientos de jubilados de las empresas básicas de Guayana llegaron la madrugada de este jueves a las puertas de la Corporación Venezolana de Guayana, en Puerto Ordaz, para recibir la conocida caja del Clap, horas después conocieron que la jornada sería suspendida. “Ayer (miércoles) me dijeron que viniera hoy, con mi justificativo, yo no soy de aquí (de Puerto Ordaz) soy de Upata. Ahora me dicen que no la entregarán hoy y que no saben cuándo, esto es una burla con el pueblo, pedimos a la CVG que se ponga los pantalones y resuelva este problema a los jubilados, es una mamadera de gallo”, dijo Miguel Acosta, jubilado.

Y es que de acuerdo al cronograma de la entrega del Clap presentado por la CVG, este jueves correspondía la repartición a los jubilados que no pudieron asistir durante la semana, siempre y cuando presentaran justificativo, mientras que mañana viernes se llevaría a cabo para el personal resagado.

Aunque CVG no ha ofrecido una justificación pública de por qué ha suspendido la actividad, entre los trabajadores asumen que dicha decisión obedece a la muerte de dos jubilados durante la entrega en la semana.

Vale recordar que Alexis Becerra murió el lunes 15 de julio mientras hacía la cola para retirar la caja. Becerra se descompensó en la cola, manifestó sentirse mal, lo trasladaron –como pudieron- hasta servicio médico y allí murió.

Ese lunes los jubilados denunciaron que durante la jornada no contaron con toldos, hidratación ni mucho menos paramédicos, de hecho, ese día no tenían ambulancia disponible para trasladar a Becerra.

El miércoles 17 ocurrió el otro lamentable hecho en el que murió Jesús Tria, adscrito a la gerencia de Bienes Inmuebles de la CVG. Tria salió de su casa a las 4 de la madrugada con su nuero, el hijo de otro jubilado y un amigo, a buscar la caja, cuando impactó su camión con un autobús, a la altura del centro comercial Mamy, en Puerto Ordaz.

Tria perdió la vida mientras que el resto de los que viajaban con el resultaron heridos y recibieron atención médica en el hospital Uyapar.

En vista de lo ocurrido, trabajadores de las empresas básicas condenaron este jueves en rueda de prensa la desatención que viene dando CVG a sus excompañeros de trabajo, en su mayoría de la tercera edad o discapacitados.

Rechazamos categóricamente la decisión de las autoridades usurpadores de la CVG en pretender deshonrar a nuestros jubilados de la CVG y empresas básicas hoy con estos lamentables hechos, donde perdieron la vida dos jubilados, pero además, fueron miles que se desvanecieron, no hubo ambulancias el primer día, Pedro Maldonado (presidente de la CVG designado por El Aissami) se encargó de regalar las ambulancias”, dijo el dirigente sindical de Sidor, Ángel Bolívar.

Dijo que ayer, apenas conoció la noticia del fallecimiento de Tria, muchos gerentes lo llamaron para que esta denuncia saliera a la luz pública.

“Muchos se callan, me dijeron que yo denunciara. Sepan que no vamos a permitir que esto quede impune, esto es una vergüenza nacional y mundial, no quedará impune, hacia allá vamos”, concluyó.

La Corporación Venezolana de Guayana hizo entrega del clap a jubilados desde el lunes 15 de julio hasta el miércoles 17.

