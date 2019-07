Cristopher Figuera: Suárez Chourio también conspiró contra Maduro el 30A

Jhoan Meléndez / 11 jul 2019.- El exdirector del Sebin, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, reveló que tanto el general Jesús Suárez Chourio como el coronel Harovel Guerrero, también estuvieron involucrados en el alzamiento militar del 30 de abril para sacar a Nicolás Maduro del poder.

“Suárez Chourio se comprometió… Ayer lo ascendieron luego de haberlo removido del cargo. Seguramente le recomendaron a Maduro tener a los conspiradores cerca para saber que están haciendo”, precisó Cristopher Figuera en entrevista a Marianita Reyes por TV Venezuela.

El general aseguró que habló con el coronel Harovel Guerrero el 29 de abril “y le puse al tanto de la operación del 30 y le dije que se colocara del lado correcto y él me dijo que, “iba a hacer lo que tenía que hacer y que no iba a traicionar”, en estos momentos debe estar arrepentido porque ahora es señalado al estar entre los sancionados”.

“Nosotros estamos todavía en el 30 de abril, eso es un largo amanecer… Hay muchas personas deseosas que Maduro se vaya y aún estamos trabajando, incluso personas que formaron parte de los hechos del 30A”, advirtió.

Por otro lado habló de las torturas que se presentan en las sedes de los cuerpos de seguridad del Estado y afirmó que “durante mi paso por el Sebin no permití torturas, por el contrario, personas que estaban allí se les permitió que se les visitara. El general Isaías Baduel estaba ahí aislado y yo ordené que se le hicieran visitas y llevara sol tres veces por semana, dependiendo de como estuviese la situación”.

Además explicó que las torturas presentadas al capitán Acosta Arévalo son para “enviar un mensaje de Maduro para quienes planeen desertar y no estén de acuerdo con su gobierno totalitario”.

“Estoy convencido de que Maduro gira las instrucciones de cualquier organismo. Yo recibí órdenes de él de que aislara a unos privados de libertad, que ni si quiera revisaran visitaras y yo no cumplí esa orden… En una ocasión ordenó que no trasladaran a los detenidos y yo no podía negarme porque podían abrir un procedimiento a la dirección y yo estaba al frente”, argumentó.

De igual forma alegó que el Sebin y Dgcim no son las únicas cárceles en donde se presentan torturas, además recordó un testimonio de una señor que afirmó haber sido abusada sexualmente por unas funcionarias dentro de El Helicoide.

Por otra parte agregó que en una reunión Iris Varela le solicitó a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, 30 mil fusiles para armar a los privados de libertad “y defendieran el Gobierno de Maduro”.

Por último apuntó que a través del fondo chino venezolano, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios “se robó unos activos destinados a crear nuevos centros de reclusiones y nunca se logró e Iris Varela es una de las responsables de ese robo”.

Etiquetas: alzamiento militar | Cristopher Figuera | Iris Varela | Maduro | Suárez Chourio