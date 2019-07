Cristopher Figuera: Quien no esté de acuerdo con Maduro es fichado como enemigo

ND / 11 Jul 2019.- El ex director del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, reveló este jueves la persecución existente en Venezuela por parte de los organismos de inteligencia al tiempo en que toda persona que no esté de acuerdo con Maduro y su entorno es visto como enemigo.

“Se hacían persecuciones sobre todo en el aspecto político. Los derechos políticos están en cuestión en Venezuela, todo aquel que no esté de acuerdo con lo que establezca Maduro es señalado de enemigo. Se hacen persecuciones a través del espectro electrónico, las intervenciones telefónicas, perseguimiento en el terreno. La mayoría guardan relación con el aspecto político y eso es lo más grave, porque hay otros delitos, otras cosas que tienen que ver con la violencia social y no hay la persecución como correspondería a gente que anda haciendo esas cosas. Por el contrario, otros que tienen ideas distintas”, dijo Figuera en una entrevista exclusiva a El País de España.

Agregó que “Maduro es el que orden las persecuciones políticas. Todo lo que dice el informe que acaba de presentar la alta comisionada para los derechos humanos es cierto. Fue un poco tímido también, porque hay cosas horrendas que no fueron graficadas allí”.

Etiquetas: Cristopher Figuera | Maduro | persecución | Sebin | torturas