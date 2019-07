Copei: Los políticos de ambos bandos deben atender los problemas reales de los venezolanos

ND / 29 jul 2019 – Mercedes Malavé, presidenta del partido Copei, sostuvo este lunes que los ciudadanos deben presionar más a los políticos y exigir que atiendan los verdaderos problemas que sufren en el día a día.

“Los venezolanos deben exigir un poco más a los políticos con que ellos se sienten representados, que les exijan un poco más de sintonía, de sensibilización, de atención a los problemas que a ellos le tienen la vida angustiada. Me preocupa que sólo el 25% de los venezolanos, según una encuesta que me mostraron, sabe lo que significa el TIAR, y ni hablar del porcentaje de venezolanos que sabe del Foro de Sao Paulo. Pareciera que la dirigencia política no está sensibilizada con los problemas reales de la gente, Pareciera que la dirigencia política está completamente divorciada con los problemas de las personas. Cuando votan por un partido o un representante, le están dando crédito, un voto de confianza”, aseveró Malavé al programa La Entrevista de Unión Radio.

La representante de Copei agregó que “la variedad de los políticos en Venezuela es muy amplia, pero pareciera que la agenda política termina asfixiando las buenas disposiciones que puedan tener todos los líderes de Venezuela, desde Juan Guaidó, que es el líder más importante que tiene Venezuela, hasta una persona que representa un municipio desconocido o una parroquia de Caracas. Creo que a todos los políticos, la primera pregunta que nos hacen es cuando se van a poner de acuerdo, no preguntan por la invasión, ni por el Foro de Sao Paulo, sino cuando se van a poner de acuerdo para resolver los problemas. Las personas muestran todo lo que sufren, presenciamos todo lo que ocurre a diario. Los ciudadanos deben presionar más para que los políticos atiendan los problemas reales de la gente”.

“Todos los casos de crisis en el mundo se han resuelto por un acuerdo y por una negociación. Si la negociación de Barbados no funciona, vendrá otra, y si esa otra no funciona, vendrá otra y otra, y así hasta que haya una donde la madurez política permita superar la crisis. Errores del gobierno y la oposición no han dejado que haya un consenso entre ambas partes tras el mandato del año 2015, donde la gente eligió a la oposición como líderes de la Asamblea Nacional. Hemos perdido democracia, nuestra democracia está moribunda en este momento, hay que recomponerla a partir de lo que tenemos. Estamos en una etapa de auto reconocimiento en ambas partes, del gobierno y de la oposición, y no estamos resolviendo los problemas reales de la gente. Todo el mundo conoce los problemas inaguantables que sufre Venezuela”, afirmó.

