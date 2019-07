CNP Táchira: Llamamos al cese de la intriga y la agresión entre periodistas

ND / 9 jul 2019 – El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Táchira reseñó un informe este martes donde responde a una publicación realizada en un medio impreso regional, y en algunos medio digitales el pasado domingo 7 de julio, donde se agrede, presiona y condena públicamente a la organización.

El CNP reiteró en que se les condena sin bases y a su vez, envió un mensaje a los periodistas de la región tachirense a que cese la intriga, la enemistad, la violencia verbal, la agresión, y que reine la paz y la tranquilidad en estos momentos que vive el país.

1) El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se debe estrictamente a sus agremiados, no responde a presiones de ningún grupo político o de otro género, así como tampoco a individualidades. Vela por la defensa plena de todos sus miembros en el ejercicio de su profesión, y a través del Código de Ética, que reviste carácter de ley, es vigilante de que se cumpla con los principios básicos de ética y moral en el desempeño de todos los actos inherentes a la labor periodística en Venezuela.

Por tanto, éste gremio, el único reconocido por Ley como gremio de los periodistas venezolanos, no responde, ni obedece a anónimos de ningún tipo, y sólo procede ante un hecho gremial cuando el caso es presentado por los canales regulares, ya que, es obligación asistir a sus miembros, pero también es obligación de éstos, cumplir la Ley de Ejercicio del Periodismo que establece defender y respetar la organización gremial y no someterla a señalamientos públicos infundados que menoscaben y expongan públicamente la organización y con ello, a todos sus agremiados. Además no se acepta la asociación en grupos paralelos al Colegio Nacional de Periodistas que buscan usurpar sus funciones.

2) También recordamos que el CNP es garante de los principios fundamentales de libertad de expresión e información de los venezolanos, como lo ordena nuestra Ley de Ejercicio, por tanto, apoya y defiende los espacios que generen información periodística a los venezolanos y condena el cierre masivo y dramático que vienen sufriendo los medios de comunicación social en Venezuela, por ello no se solidarizará jamás con presiones que persigan crear más silencio informativo en el país, tampoco con el incremento de la censura a través del acorralamiento a periodistas y sus espacios de trabajo.

3) El CNP también insta a las actuaciones de buena fe entre sus agremiados y los convoca a acudir al seno de la organización como primera instancia, para dirimir situaciones que consideren afecten el desempeño profesional, porque el periodista como principio universal, no sólo debe ser buen ciudadano sino gran ser humano, sensible y solidario con quien sufre o padece, porque debe ser su voz. Pero su buena fe también debe reflejarse en su proceder con el colega a la hora de dirimir cualquier acción, más, en los convulsionados momentos que vive Venezuela y que mantienen de manera especial en estado de supra vulnerabilidad a los comunicadores sociales en el país.

Finalmente, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, le hace un llamado a los colegas inscritos, en la Seccional Táchira, que cese la intriga entre nosotros mismos, la enemistad, la violencia verbal, la agresión y que reine la paz y la tranquilidad en este duro momento que vive Venezuela.

