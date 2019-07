Cecodap: 27.540 niños quedaron sin acta de nacimiento en Caracas durante 2018

ND / 15 jul 2019.- El coordinador del Cecodap, Carlos Trapani, denunció este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro “mata” a los niños “civilmente”, al no haber garantía de la identificación de los pequeños al nacer.



“El Estado en Venezuela no solo mata a los niños y niñas recién nacidos por la carencia de medicamentos. Además, mata a los niños civilmente al no garantizar su identificación al nacer. La identidad es la puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos. Sin identidad no existo y no puedo ser llamado ciudadano”, aseveró Trapani al finalizar la presentación del informe Violación del derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, la investigadora del Cecodap, Angeyeimar Gil, explicó que en el primer momento los padres y madres no tiene acceso expedito a las instituciones que pueden registrar a sus hijos y que son por lo menos 27.540 los bebés que quedaron sin certificado de nacimiento, solo en el Área Metropolitana de Caracas y en 2018.

La proyección en todo el país da un estimado de 271.850 infantes afectados.

“Uno de los riesgos que presentan los niños sin el certificado de nacimiento es el de convertirse en víctimas de trata de personas, robo o secuestro. De allí la importancia de garantizar este derecho en el mismo momento en el que nacen”, indicó Gil.

En tanto, la también trabajadora social alertó que desde julio del año pasado la cédula para niños, niñas y adolescentes no se estaba tramitando, “pero es en septiembre cuando la autoridad lo notifica. En octubre se creó el programa Ruta Simón Rodríguez, programa del Estado que solo tramitó 1.112 cédulas”, denunció Gil.

Ante la falta de datos oficiales, la investigadora pudo proyectar que 317.700 niños y niñas fueron afectados por fallas en el sistema de cedulación que provee el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), escasez de material y falta de personal.

“A pesar de tomar medidas administrativas para atender las limitaciones, las fallas continúan vulnerando el derecho a la identidad y el principio de celeridad. Esto a su vez afecta otros derechos como la educación y el libre tránsito, ya que los NN cuando cumplen los nueve años deben tener su cédula de identidad y los colegios la exigen desde el quinto grado de educación básica. También es un requisito para tramitar el pasaporte”, enfatizó Gil.

Por esa razón, Trapani recomendó al gobierno socialista que reconozca la crisis de acceso a la identidad y aseguró que “esto debe ir acompañado en una inversión para este servicio público”, agregó.

