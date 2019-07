Cancilleres Mercosur: Informe Bachelet fue lapidario para el régimen de Maduro

ND / 16 jul 2019 – El canciller argentino Jorge Faurie informó este martes que el Mercosur aprobará una declaración para continuar apoyando la lucha por la democracia en Venezuela.

“Ante el Mercosur hablamos del drama de la crisis venezolana y de la necesidad de que los países del Mercosur continuemos reconociendo y apoyando la lucha que tiene el presidente encargado Juan Guaidó y las fuerzas opositoras al régimen de Maduro para recuperar la plenitud de la democracia. Esta tarea es indeclinable, no solamente la hacemos como Mercosur, que marcó de alguna manera un horizonte de claridad cuando en el 2017 consolidó la suspensión del régimen de Maduro de la pertenencia al Mercosur por violaciones groseras, primero que nada de los derechos humanos, pero del compromiso que tiene el Mercosur”, sostuvo Faurie en un video compartido por el periodista Gabriel Bastidas sobre la cumbre del Mercosur.

El canciller agregó que “yo creo que el informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido lapidario a nivel internacional con respecto a las violaciones terribles que viven, los venezolanos tienen violación de derechos humanos al no tener comida, no tener salud, no tener agua, no tener electricidad, y todo por obra de colapso que vive el régimen y de desgobierno que está en este momento en Venezuela”.

“A Venezuela, el momento en que se recupere su democracia en plenitud, podemos ayudarla para que comience a trabajar nuevamente y va a llevar un grandísimo tiempo poner de vuelta en pie, un país que, a pesar de todo, continúa siendo un país riquísimo en recursos petroleros, en recursos que son estratégicos en los años que vivimos y que tienen realmente una imposibilidad de beneficiar a su población en este momento. Esta es la tarea que siempre va a tener como objetivo el Mercosur como otros grupos de apoyo regional, pero Venezuela está permanente en la mente de todos los que estamos aquí en la región, y hemos preparado una declaración que países del Mercosur y otros estados asociados entiendan que en Venezuela hay una completa flagrancia de falta de democracia”, concluyó.

Etiquetas: Cumbre Mercosur | Jorge Faurie | Mercosur sobre Venezuela | Venezuela