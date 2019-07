Cabello pide investigar a Winston Cabas de “predecir” el mega apagón del 22J

ND / 23 jul 2019.- El presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, pidió al Ministerio Público investigar al ingeniero Winston Cabas por “predecir el mega apagón de este martes que dejó a oscuras a Caracas y más de 15 estados del país. Las últimas declaraciones de Cabas fueron recogidas en entrevista exclusiva a Noticiero Digital.

Esto fue lo que dijo Cabello:

“Un señor con un título, casi que le falta conde Winston Cabas, anunciando lo que iba a ocurrir aquí en Venezuela, anunciando los ataques contra nuestro país, y además dónde se iba a atacar”, comenzó.

“Yo insisto que se abra una investigación contra este ciudadano porque usted puede aparentar ser vidente, como el profeta, el poceta este Dos Santos y estafar a mucha gente, pero esto no se trata de las facultades de un vidente. No, no, no, no, no. Estos son ataques arteros, preconcebidos, al sistema eléctrico nacional. Yo solo cumplo con mi condición de ciudadano venezolano, pero además de ciudadano patriota, ciudadano revolucionario, bolivariano, chavista, pero además se suma a esta solicitud de investigación mi condición, por cuestiones de la vida, de presidente de la asamblea nacional constituyente”.

En la entrevista que ND publicó ayer, horas antes del mega apagón, a Winston Cabas respondió así a la pregunta sobre si estábamos a las puertas de un mega apagón.

-De persistir el estado de fragilidad, de inestabilidad, el estado de desprotección de nuestro sistema eléctrico, con seguridad en cualquier momento se presentará una falla – que nosotros desearíamos que no fuera en las mismas circunstancias del 7 de marzo. Pero sí, de presentarse una falla en la 765, las consecuencias van a ser desastrosas para el país; que va a quedar a oscuras; con el inconveniente de que se va a tardar más tiempo en recuperar el servicio, por la salida del personal altamente calificado en los dos últimos meses ha sido numerosa.

-Una cantidad de personas: ingenieros, técnicos se han ido del país en busca de mejores condiciones de trabajo, y con esto quiero decir que sigue persistiendo la situación de precariedad que hay en nuestro sistema eléctrico nacional.

