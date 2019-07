Cabello: Nosotros no somos amenaza ni para EEUU ni para nadie

ND / 29 jul 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, expresó este lunes que Estados Unidos debería usar los aviones que ingresan en territorio venezolano para frenar la distribución de drogas desde Colombia.

“Exigimos una investigación absoluta, que llegue a los responsables de estas muertes en Barinas. La violencia viene exportada desde Colombia. La violencia y el narcotráfico. Nuestra solidaridad con los movimientos campesinos. Algún día la justicia les llegará a los que anda huyendo por el mundo, como el asesino Julio Borges”, aseveró Cabello por Vtv.

El representante del Psuv agregó que “la derecha venezolana son expertos en fracasos, campeones en fracasos. El TIAR la única vez que se ha invocado fue en la Islas de las Malvinas, en ésa oportunidad la invocó Argentina porque era atacado por una fuerza extranjera, que era Inglaterra, y hasta Venezuela apoyó a Argentina en su momento. Si un país era atacado por fuerzas extranjeras, los demás estaban obligados a apoyarlo”.

“Rechazamos actitud inmoral de Estados Unidos de las naves que sobrevolaron territorio venezolano. Ojalá no se metan en Venezuela, ojalá no cometan ese error. Llevan 79 incursiones en territorio venezolano, no respetan a nadie. Nosotros no somos una amenaza ni para ellos ni para nadie. Amenaza es Colombia y su distribución de droga, deberían usar esas aeronaves para buscar a los verdaderos narcotraficantes”, manifestó.

Cabello aseguró que “en agosto habrá un congreso con todas y todos los trabajadores de los movimientos de izquierda del mundo. Nosotros cumplimos con el deber solidario de los atropellos hacia los delegados que han venido encuentro del Foro de Sao Paulo. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido sede del 25 encuentro del Foro de Sao de Paulo”.

Las declaraciones de Diosdado Cabello llegaron desde la rueda de prensa semanal del Psuv.

Etiquetas: Diosdado Cabello | EEUU | Psuv | TIAR en Venezuela | Venezuela