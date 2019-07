Cabello: Maduro fue quien llevó a la oposición al diálogo en Barbados

Jesús A. Herrera S. / 17 jul 2019.- Diosdado Cabello aseguró este miércoles que Nicolás Maduro fue quien llevó a la oposición venezolana al diálogo que se está desarrollando en la isla de Barbados, tras los más de “600 llamados” que ha hecho, al tiempo de reiterar que este “juego” lo está ganando el gobierno socialista.



“Nicolás Maduro llevó a la oposición al diálogo (…) y este juego lo está ganando el régimen y es una tabla de salvación para la oposición, por eso se están cayendo a golpes, porque creen que nos vamos. No. Diálogo no significa que me voy y dejo eso, no”, expresó durante su programa semanal.

Dijo también que ellos (oposición) están “contando con que el diálogo acaba con el régimen”, pero que en el país “todos los días hay diálogo con todos los sectores”.

Por su parte, el líder chavista insistió en que las elecciones para la Asamblea Nacional “seguro que son el año que viene”, aseveración que ha compartido en diversas oportunidades.

“Lo que es seguro es que el año que viene, a más tardar, habrá elecciones parlamentarias aquí en Venezuela”, señaló, dejando de lado que estén previstos comicios presidenciales como fruto de los encuentros en Barbados y que están auspiciados por el Gobierno de Noruega.

Entre otras cosas, Cabello dijo que “no cree” que el pueblo venezolano vaya a “rendirse” a causa de las sanciones que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos contra la administración chavista de Nicolás Maduro, asegurando que más bien lo que hacen es “unirnos más”.

Exigió también que se le permita al gobierno de Maduro comprar en en diversos países, al tiempo de denunciar que EEUU “nos ha quitado más de 30 mil millones de dólares”.

