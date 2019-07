Bruno Rodríguez: Apoyamos la iniciativa de diálogo del Gobierno de Venezuela

Angel David Quintero / 10 jul 2019.- El canciller de Cuba Bruno Rodríguez afirmó estar de acuerdo con la iniciativa de diálogo permanente propuesta por la administración de Nicolás Maduro.

“Apoyamos la iniciativa de diálogo permanente del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, basada en los principios del Derecho Internacional y los principios contenidos en la Proclamación de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz”.

Cuba ha sido junto con México, Bolivia, Nicaragua y Uruguay los principales socios de Nicolás Maduro en la región, apoyando sus decisiones en diferentes instancias internacionales.

We support ongoing dialogue initiative of the government of the Bolivarian Republic of #Venezuela, based on the principles of International Law and the tenets contained in the Proclamation of Latin America and the Caribbean as a #ZoneofPeace. | #Cuba.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 10 de julio de 2019