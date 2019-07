Braulio Jatar: Yo debí haber sido liberado hace mucho tiempo

Oleg Kostko / foto: runrunes / 9 jun 2019.- El periodista venezolano y de origen chileno, Braulio Jatar, aseguró este martes que durante su estancia en prisión llegó a ver el viacrucis de los presos políticos y sus familias entre los que destacó las “requisas indignantes” a éstos cuando van de visita.

“Sé lo que se sufren en las cárceles, yo pase por cuatro prisiones en todo este tiempo, lo que sufren las familias en esas requisas infames las largas esperas la vida es muy limitadas, en las cárceles donde estuve no se permite las visitas de hombres y nunca pude ver a mis hijos varones y son sometidas a unas requisas indignantes”, denunció Jatar en el programa de Sergio Novelli transmitido en Vpitv.

Recordó que fue enviado a prisión por publicar en redes sociales y en su portal web los videos de cómo Maduro en persona fue caceroleado por una muchedumbre de residentes de la urbanización Villa Rosa ubicada en Porlamar.

“A mí me metieron preso por publicar videos y audios de los que aconteció aquí en Villa Rosa que luego se hicieron virales y más aún en razón a mi arresto luego de que la población de un municipio controlado por el chavismo salió a expresar su rechazo a la presencia de Maduro”.

Jatar dijo que debía seguirse presionando para que todos los presos políticos sean liberados. “Hay que seguir presionando porque se liberen a todos los presos políticos y lo digo porque cuando salí del tribunal ayer me dijeron que tuviera cuidado para que no me volvieran a meter preso, pero si los que tenemos esta suerte de protección o de renombre no denuncian sobre aquellos que se quedan atrás ciertamente no estamos cumpliendo con nuestro deber ciudadano”.

Jatar expresó su molestia porque no se le diera libertad plena al tiempo en que dijo que debió ser liberado hace mucho. “En 2017 el alto comisionado anterior a Bachelet declaro que mi detención era ilegal y que debía ser liberado y recibir libertad plena, y no solo él, el secretario General de la OEA, los gobiernos de Chile y Brasil además de las recientes gestiones de la señora Bachelet y con todo y eso estoy aquí hablando contigo con medidas cautelares y régimen de presentación”.

“Yo en una entrevista a El Mercurio de Chile les dije que no aceptaría medidas cautelares en las que se me limite mi libertad de expresión porque al fin y al cabo porque no es por mi sino por lo que uno representa que es el fundamento básico de la democracia que es la libertad de expresión”, puntualizó.

Lea más: Javier Mayorca: Detenidos del Dgcim exigen una comisión de DDHH y atención médica

vaya al foro

Etiquetas: Braulio Jatar | detención | presos políticos | Venezuela