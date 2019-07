Bloomberg: Guaidó pide a juez de EEUU que proteja a directivos de Citgo designados por la AN

ND / 19 jul 2019.- El presidente de la AN y reconocido como encargado de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó, pidió a un tribunal de Delaware que ofrezca protección a quienes forman parte de la junta directiva Ad-Hoc designada por la AN de Citgo, filial de la estatal Pdvsa en Estados Unidos, informó Bloomberg.



Citgo, con sede en Houston, es el principal activo de Petróleos de Venezuela SA, y se ha convertido en el blanco de una disputa de liderazgo en el país.

La industria petrolera de la nación era una de las más grandes del mundo antes de que la economía colapsara y miles comenzaran a huir del país.

