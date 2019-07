Biógrafo del papa Francisco: Es necesario que el papa endurezca más su posición sobre la crisis venezolana

ND / 16 jul 2019 – El periodista Sergio Rubin, biógrafo del Papa Francisco, aseveró este martes que el Vaticano no ha dejado de ayudar a Venezuela para buscar una salida pacífica a la crisis que padecen los venezolanos.

“Yo creo que el Vaticano nunca ha dejado de trata de buscar una salida a esta situación tan penosa que está viviendo Venezuela, incluso frente a las conversaciones pasadas en las que envió un delgado en aquel momento, y aquello fracasó como han fracasado otras conversaciones, y Maduro no quiere saber nada y se burla de todos esos esfuerzos y trata de ganar tiempo, aunque el Vaticano con el Papa a la cabeza en ningún momento no ha dejado de ayudar en cuestiones reservadas, porque consideran que así puede tener más éxito”, expresó Rubin al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.



El comunicador agregó que “me parece que un representante del Vaticano haya estado en Noruega participando en la primera parte de estas conversaciones en Oslo, y que hace pocos días el Papa haya recibido al presidente ruso Vladimir Putin, quien es uno de los que ha respaldado al régimen de Maduro junto con China y con Cuba, haya estado una hora reunido con él en el Vaticano, y el propio Vaticano haya dicho que Venezuela estuvo presente en las conversaciones, me parecen indicios de estas gestiones reservadas que viene realizando la santa sede”.

“El Vaticano y la iglesia tienen una paciencia infinita. Creo que el Papa ha recibido críticas, que lo han acusado de una posición débil en esta situación, pero todos los Papas se reservan como actor de última instancia y está detrás empujando la apuesta al diálogo. El Vaticano ha confirmado que el tema de Venezuela ha estado presente en sus reuniones, el Papa Francisco es un hombre con mucha cabeza política y un hombre muy concreto en el mano a mano, se ha hablado de un modo completo y firme de buscar una salida democrática en Venezuela. Es necesario que el Papa endurezca más su posición sobre la crisis de Venezuela, pero el objetivo es que haya una salida democrática. Que no haya una contienda con Maduro, sino que haya resultados democráticos. La iglesia venezolana ha manifestado que se encuentra acompañada del Papa Francisco, aunque el pueblo venezolano a veces no lo entiende porque su sufrimiento diario es espantoso”, concluyó.

Lea más: Cancilleres Mercosur: Informe Bachelet fue lapidario para el régimen de Maduro

.@sd_rubin, biógrafo del papa Francisco: Que el Papa hay debatido el tema de Venezuela con Vladimir Putin, presidente ruso, son indicios de las gestiones reservadas que viene realizando la Santa Sede #Código58 con @Marianitareyes en #TVVenezuela por: https://t.co/NdV5hzPwnP pic.twitter.com/oDNEYwmxlM — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de julio de 2019

.@sd_rubin, biógrafo del papa Francisco: El Vaticano ha confirmado que el tema de Venezuela ha estado presente en sus reuniones. Se ha hablado de un modo completo y firme de buscar una salida #Código58 con @Marianitareyes en #TVVenezuela por: https://t.co/NdV5hzPwnP pic.twitter.com/4YrH2GSaCt — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de julio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Papa Francisco | Vaticano | Vaticano sobre Venezuela | Venezuela