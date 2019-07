Biagio Pilieri: No es conveniente que sigamos con la vieja predica que todas las opciones están sobre la mesa

Angel David Quintero / 16 jul 2019 .- El diputado Biagio Pilieri exhortó al primer mandatario de la AN Juan Guaidó a que se discuta el TIAR y se deje predica que todas las opciones están sobre la mesa.

“Insistimos en la necesidad que se apruebe en segunda discusión el TIAR. No es conveniente para el país que sigamos con la vieja predica que todas las opciones están sobre la mesa”, indicó este martes en rueda de prensa con motivo de los dos años del plebiscito de 2017.

“Es necesario que se envíen estas señales claras para no seguir sufriendo esta tragedia. Queremos finalizar diciendo que si hay salida y eso significa el sinónimos de la ruta del 16 de julio”, afirmó.

En este sentido cuestionó a las autoridades de la AN por no haber incluido una discusión sobre el TIAR en la orden del día. “Hemos pedido insistentemente que se cambie la orden del día, pero no nos han dejado”

“No hemos sido consultados ni antes ni después de las negociaciones de Barbados”, indicó.

