BBC Mundo: ¿Qué fue de la criptomoneda el petro?

ND / 25 jul 2019.- Un reportaje publicado por la BBC Mundo revela la situación actual de la criptomoneda el petro que fue creada por Maduro el año pasado como una forma de evadir las sanciones de EEUU.

“No hemos visto evidencia en ninguna blockchain de que exista o esté siendo transferido. No está cotizando en ninguna casa de cambio, así que, hasta donde entendemos, no existe (…)Si fuera una verdadera criptomoneda, eso significaría que cualquiera puede hacer transacciones con ella. Los creadores no tendrían control sobre ella así que no podrían determinar si cotiza en una casa de cambio o no. No creo que sean las casas de cambio las que hayan decidido no ofrecerla. Hay cientos en todo el mundo y muchas de ellas ignoran por completo las regulaciones”, dijo el cofundador de la compañía de análisis de blockchain Elliptic, Tom Robinson.

Pese a que a nivel internacional dicha criptodivisa no parezca estar siendo canjeada en casas de cambio internacionales el gobierno ha intentado institucionalizar su uso a nivel interno.

Pulse aquí para leer la nota completa en BBC Mundo

Lea más: Cabello: Está en curso investigación contra Winston Cabas por entrevista en Noticiero Digital

vaya al foro

Etiquetas: El Petro | exchanges | Maduro | situación