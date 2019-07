Barráez: Figuera admitió que se torturó en la Dgcim cuando era subdirector

ND / 29 jul 2019.- La periodista Sebastiana Barráez citó una entrevista del ex director del Sebin, general Manuel Cristopher Figuera quien admitió que se cometieron torturas cuando solia ser subdirector de la Dgcim aunque negó haber ordenado o participado en las mismas y que éstas ocurrían por instrucciones de Maduro.

Luego de varias semanas de silencio, el 23 de julio la periodista Luz Mely Reyes lo entrevista vía Skype, donde le pregunta: “Cuando usted era subdirector de la Dgcim, ¿quién daba las órdenes para torturar a los detenidos por conspiración?”, el ex jefe de Inteligencia respondió sin pensarlo: “Maduro”.

“¿Maduro textualmente le decía tortúrelo, sáquele la información?, pregunta la periodista ¿Qué le decía exactamente?”. El general responde que en esa época él no tenía comunicación directamente con Nicolás Maduro, pero relata que “cuando el caso de Oscar Pérez le reclamó al director de la Dgcim (Iván Hernández Dala) por qué se estaban haciendo las cosas de esa manera y él me dijo que ‘esa fue una orden que me dio mi comandante’. La orden se la dio Maduro”.

Ademas, Barráez citó otras entrevistas de Figuera en las que negaba tajantemente que los cubanos formaran parte de las torturas cometidas en el Sebin y la Dgcim asi como de entrenamiento en dichas tácticas.

Pulse aquí para leer la nota completa en Infobae

Lea más: Maikel Moreno: Fui a Rusia y me reuní con el presidente de la Corte Suprema

vaya al foro

Etiquetas: Barráez | Maduro | Manuel Cristopher Figuera