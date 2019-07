Aterriza en Maiquetía el avión de pasajeros más grande del mundo, un A380 alquilado por Estelar

ND / 14jul 2019.- El Instituto Nacional de Aeronática Civil publicó este domingo el video de un Airbus A380 aterrizando en el aeropuerto de Maiquetía. La novedad, según el INAC, es que se trata de la primera vez que este tipo de avión toca tierra en Venezuela – un testimonio de la crisis que vive el país.

Así lo dijo: “Así aterrizó el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, Edo La Guaira @IAIM_VE; momento histórico para la aviación civil venezolana”.

El avión venía procedente de Madrid en un vuelo subcontratado por Estelar Latinoamericana a la empresa Hi Fly. Según el portal One Mile at a Time, Estelar posee seis aviones Boeing 737 y alquila un A340 a la empresa portuguesa Hi Fly. Sin embargo, este avión se encuentra en mantenimiento y Hi Fly decidió sustituirlo, por un lapso de dos semanas, por el A380..

Según el portal, solamente será utilizada la “planta baja” del avión, que posee dos niveles.

