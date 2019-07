Arreaza: La presión internacional contra el diálogo es una aberración

ND / 17 jun 2019.- El canciller Jorge Arreaza calificó este miércoles de aberrante y grosero las advertencias que han dado la comunidad internacional en torno al diálogo entre gobierno y oposición, como una forma –a su juicio- de presionar para que de allí surjan conclusiones inmediatas que conlleven a unas elecciones libres en el país. “Fíjate –le dice a la periodista de La Voz de América– nosotros tenemos un conflicto histórico, es una pugna por el control de la renta petrolera. Un grupo intentando retomar el poder y otro que busca seguir con el modelo que cree. Nosotros creemos que esta mesa de diálogo que ha auspiciado Noruega debe ser permanente. Ciertamente, Noruega ha trabajado en una agenda y todos los puntos son importantes, pero lo más importante es llegar a un acuerdo político por la tolerancia, la paz, y contar con instancias para procesar nuestras diferencias y poder profundizar (…) Ahora, la presión internacional, es una aberración, una grosería, por eso creemos que todos los países, incluso Estados Unidos no tienen derecho a enturbiar un proceso con presiones indebidas. Ayer la Unión Europea lo volvió a hacer, emitió unas medidas restrictivas, amenazó, perturbó nuevamente como lo hizo en República Dominicana el proceso de diálogo. Ellos no tienen autoridad ni moral para inmiscuirse en asuntos de nuestro país”, expresó Arreaza a la prensa.

De igual manera recalcó que países como Rusia o China, han expresado “respeto” al proceso de diálogo y espera que el resto de la comunidad internacional siga el ejemplo. No obstante, está consciente que del próximo encuentro entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto no surgirá dicha postura.

“Esos países tratan de intervenir en asuntos de Venezuela, no tengo ninguna expectativa. Espero que el señor Borrell, ahora que asuma su cargo en la Unión Europea, sea más respetuoso con la soberanía de Venezuela, pero no solo él, sino todos los países miembros, que cesen su empeño por torcer la libertad de nuestro país”, sostuvo.

Destacó que desde la administración de Nicolás Maduro continuarán promoviendo el diálogo, al punto que espera se dé un encuentro con Donald Trump. “Siempre hay que dialogar con nuestros adversarios, nosotros estaríamos dispuestos a reunirnos a cualquier nivel con el gobierno de EEUU, con la mayor disposición”, puntualizó.

Arreaza reiteró estar en desacuerdo con el informe Bachelet y lamento que la Oficina de DDHH de la ONU, a su juicio, se haya prestado para manifestar “alegatos absurdos” con tal de sacar a Nicolás Maduro del poder.

“Necesitamos insistir en el diálogo, pero no mediante instrumentos poco rigurosos, sería hasta útil una revisión de ese informe para confirmar la falsedad de su conclusión. Nosotros le expresamos nuestras objeciones de forma y fondo, de eso se trata, de seguir e insistir, para que podamos ir rectificando en buen camino”, finalizó.

Etiquetas: diálogo | Jorge Arreaza | NOruega | Venezuela