Arreaza: Esperamos que el informe de la Alta Comisionada sea elaborado por su equipo y no por otros

ND / 2 jul 2019.- El canciller Jorge Arreaza pidió este martes a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que el informe que debe presentar el viernes 5 de julio, sea realizado por el equipo bajo su mandato y no por quienes pertenecen a la pasada Alta Comisión. “Esperamos que el informe que presentará la Alta Comisionada para los DDHH, sea elaborado por los equipos que vinieron a Venezuela bajo su mandato, y no por los equipos que ya estaban allí. Esperemos que se deslastre del pasado del Alto Comisionado, con objetividad”, dijo Arreaza durante la presentación de un balance sobre la gira que realizó por Europa.

Arreaza insisitó en la necesidad de “alzar la voz” para defender a los pueblos que, a su juicio, son agredidos con sanciones y medidas coercitivas que afectan su desarrollo.

De igual manera dijo que habló con el director de la FAO, “acerca de la profundización de las relaciones para hacer frente al bloqueo y gestionar la devolución de los recursos secuestrados en Novo Banco, que estaban destinados para la compra de insumos”, precisó.

En su paso por Italia, explicó que se reunió con el consejero diplomático del Primer Ministro, Piertro Benassi, para intercambiar puntos de vista sobre el proceso de diálogo en Venezuela.

“Llueva, truene o relampaguee, nosotros insistiremos tercamente en la vía del diálogo. El presidente Nicolás Maduro va a seguir por la vía del diálogo. Esto es una disputa histórica por los recursos de Venezuela”, señaló.

Indicó también que se reunió con Monseñor Paul Richar Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, “quien a nombre del Vaticano ratificó su apoyo al diálogo en Noruega”, afirmó.

Etiquetas: Alta Comisionada | DDHH | Jorge Arreaza | Michelle Bachelet