AN aprueba reincorporación al TIAR

Jhoan Meléndez / 23 jul 2019.- La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) tras moción de urgencia solicitada por Juan Guaidó.

“Hoy a través de una moción de urgencia, pido que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al TIAR porque debemos atender la urgencia y hacer todo lo que este a nuestro alcance para lograr el cese de la usurpación”, dijo Guaidó en una sesión especial.

Sobre esto, Freddy Guevara señaló: “El TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. Esta no es una solución que nos manda para nuestra casa, por el contrario, nos obliga a ejercer la mayoría en todos los terrenos”.

Etiquetas: AN | Guaidó | TIAR