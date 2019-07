AMLO sobre sentencia al “Chapo”: Condenas como esta me conmueven

ND / 18 jul 2019 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves que la condena al capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán Loera de una cadena perpetua de prisión “le conmueve”.

“Yo no quiero que nadie este en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Es un vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver. El andar a salto de mata. A lo mejor es no es vida”, aseveró López Obredor en su conferencia de prensa.

El mandatario agregó que “y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida. En una cárcel hostil, dura, inhumana. Pues sí conmueve”.

Cabe acotar que el “Chapo” fue condenado este miércoles a cadena perpetua por una corte federal de EEUU por tráfico de cocaína, heroína y marihuana, además de 30 años de prisión por violencia con armas de fuego, y 20 años más por lavado de dinero, según informa RT.

Etiquetas: Andrés Manuel López Obrador | Joaquín “Chapo” Guzmán Loera | México