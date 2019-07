Alfredo Romero: La cifra de presos políticos podría incrementarse

Oleg Kostko / 11 jul 2019.- El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ofreció un balance sobre el número total de presos políticos existentes en todo el país al tiempo en que vaticinó que dicha cifra podría aumentar en el transcurso de las semanas.



“La situación sigue igual con la diferencia de que el numero mensual se ha reducido, esta semana hay 614 presos y la semana 630 y antes de Bachelet más de 800 pero sigue manteniéndose un numero alto, el tema no lo que hay hoy porque excarcelan a algunas y encarcelan a otros porque lo importante es el promedio anual y cuando uno chequea el promedio de enero hasta este mes el promedio da unos 700 semanales y hay que ver si va de bajada o de subida”, expresó Romero en una entrevista en el programa de Vpitv de Sergio Novelli.

El también abogado vaticinó que la cifra de presos políticos podría incrementarse. “Probablemente se va a incrementar porque hemos visto una nueva ola de detenciones porque algunas personas que habían sido excarceladas en 2014 con régimen de presentación ante tribunales han venido siendo detenidas nuevamente”.

Romero anunció también que el preso político Vasco Da Costa recientemente fue operado y que el Foro Penal sigue de cerca su caso. “Hemos estado en contacto con su hermana el ya salió de la operación, hay que ver los resultados, probablemente vamos a ver si podemos visitarlo”, dijo.

Además rechazó que no se le entregara el cuerpo del capitán Acosta Arévalo a sus familiares para que éstos pudieran hacerle un velorio. “Es lo mismo que ocurrió en el caso Oscar Pérez y las demás personas asesinadas en esa oportunidad, que lo hicieron para que los familiares no pudieran ver el estado en el que quedó y que no quedara constancia de esa situación, hay que ver la motivación real pero eso no tiene justificación porque hay un informe forense que más bien detalla lo que le sucedió”.

Romero denunció también que existen detenidos en la Dgcim con boleta de excarcelación que no han sido liberados. “Muchas personas que están prisioneras dentro de la Dgcim tiene boleta de excarcelación solo para que tengan una ida al día de hoy entre las que se encuentran mujeres, hay 15 presos políticos con boletas de excarcelación no ejecutadas”.

Por ultimo rechazó que no se le diera libertad plena al periodista Braulio Jatar y a la jueza Maria Lourdes Afiuni y que se le mantuvieran varias medidas de restricción como prohibición de salida del país y poder declarar ante la prensa o en redes sociales, está última fue mantenida para la jueza.

“En el caso de María Lourdes Afiuni y Braulio Jatar no les dieron libertad plena, Afiuni no estaba presa o bajo arresto domiciliario, ella lo que reclamaba era que se le diera libertad plena pero no se la dieron, lo que hicieron fue quitarle algunas medidas restrictivas pero aún tiene prohibición de salida del país, no declarar ante la prensa o en redes sociales, y lo mismo con Jatar estaba en arresto domiciliario pero sigue teniendo medidas restrictivas con prohibición de salida del país y régimen de presentación”.

