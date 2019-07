AFP: Deportistas venezolanos migran de nacionalidad forzados por la crisis

Jhoan Meléndez / 30 jul 2019.- Así como sucede con los deportistas de Cuba, los atletas venezolanos se ven forzados a optar por otra nacionalidad a causa de la crisis económica y política que se apodera de Venezuela.

Jesús, deportista venezolano, no ha vuelto porque la debacle no termina, pero logró renacer para el deporte con otra bandera, la de un país que no se especializa en el béisbol.

Veintiún años, lanzador derecho y el país por el que compite en los Juegos Panamericanos de Lima-2019 es Perú. Jesús, para “no morir” como beisbolista, se hizo peruano.

Jesús Vargas, junto con dos paisanos más, José Herrera y Jonathan Farías, integra la selección de béisbol peruana

“Para nadie es un secreto lo que pasa en Venezuela. Vine acá a trabajar para poder ayudar a mi familia en Venezuela. ¿Béisbol? Yo vine con otra mentalidad: trabajar, trabajar y trabajar”, explicó Jesús a AFP.

Tras cinco meses de arribar a la nación inca y trabajar como empaquetador en una panificadora, este lanzador nacido en Acarigua, vio por casualidad gente jugando pelota y no dudo en sumarse.

“Empecé a entrenar en el Club AELU (Asociacón Estadio La Unión). Me vio un equipo y me preguntaron si quería jugar con ellos. Les dije que sí y entonces trabajaba entre semana y jugaba los fines de semana”, relató.

Durante un juego, “el mánager de la selección peruana me vio. Me dijo: ¿eres peruano? Le respondí: sí, soy nacionalizado (…). Así empecé y ahora estoy aquí representando al Perú”.

En estos tiempos los migrantes se van juntando en su destino. Jesús y José, en la selección inca, tienen como mánager a Kenny Rodríguez, un cubano de 34 años.

