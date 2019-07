Abogados de escoltas de Guaidó exigen acceso a los expedientes

ND / 15 jul 2019 – La abogada Charity Flores informó este lunes que el caso de los escoltas detenidos del presidente designado por la AN, Juan Guaidó, fue remitido a un tribunal con competencia en terrorismo, pero aún desconocen detalles al no tener acceso a los expedientes.

“Sus familiares manifiestan que los mismos perdieron comunicación con ellos, entre las 9:30 de la mañana y 10 fueron trasladados el día de ayer al Palacio de Justicia cumpliendo con el lapso de las 48 horas que establece el termino legal para su presentación, sin embargo, luego de una larga espera, a las 5 de la tarde fue asignado el Tribunal Séptimo de Control para el conocimiento de la causa, el Tribunal al momento de recibir el expediente, se desprendió de este aludiendo que no tiene competencia por la materia. Esta representación de la defensa fue informado de esto aproximadamente a las 6 de la tarde, y se esperaba que el día de hoy fuera remitido a un tribunal competente”, detalló Flores a TVVenezuela Noticias.

La jurista agregó que “hace pocos minutos pudimos conocer que el expediente fue remitido a un tribunal con competencia en terrorismo, pero no podemos informar exactamente a qué tribunal le compete conocer de la causa, solo por la materia que es de terrorismo, esto debido a que no hemos tenido hasta el día de hoy acceso a las actas que conforman ese expediente, no tenemos una fecha cierta de la hora de aprehensión, el lugar donde fueron aprehendidos y los motivos que dieron objeto a esa aprehensión”.

La defensa de los escoltas del presidente (E) Juan Guaidó acusados de supuestamente querer vender fusiles robados, se encuentran en el Palacio de Justicia esperando tener acceso al expediente. Reporte @Luiskparada #TVVNoticias por: https://t.co/26i1x8NYFJ pic.twitter.com/EfPnDzfRWK — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de julio de 2019

Etiquetas: Escoltas de Guaidó detenidos | Juan Guaidó | Venezuela